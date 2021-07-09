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  3. Erol Köse'den çarpıcı yorum! Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti

Erol Köse'den çarpıcı yorum! Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti

Erol Köse, Instagram hesabında yaptığı paylaşımda rap müzik şarkıcılarına ilişkin dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Erol Köse'den çarpıcı yorum! Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti

Müzik prodüktörlüğünün yanında televizyon yorumculuğu yapan Erol Köse sosyal medya hesabında çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Rap müzik şarkıcılarının çevresinde hep yancı bir tayfa olduğunu ifade eden Köse; onları balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti.

"RAPÇİLERİN YANINDA HEP YANCI BİR TAYFA VAR!"

Rapçiler ile ilgili değerlendirmesini hem gönderi olarak hem de hikaye olarak paylaşan Erol Köse şu ifadelere yer verdi:

"Rapçilerin yanında hep yancı bir tayfa var! (İşlevseller hariç)

Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıkları gibi, bildiğin yancı ordusu.

Ezhel'de de Uzi'de de var bu tayfa. Bi salın solistleri, nefes alsınalr. Onlar ezilerek başardılar. Kolaysa siz de başarın.

Ben Fero'da da vardı. Fero bitip batınca hepsi kaçtı. Sahi Ben Fero ve Norm Ender ne çabuk bitti, yemiyor artık...."

Erol Köse'den çarpıcı yorum! Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti

Erol Köse'den çarpıcı yorum! Balinanın artıklarından nemalanan çöpçü balıklarına benzetti

Paylaşımda adı geçen rap müzik şarkıcılarının Erol Köse'nin yaptığı açıklamaya ne yanıt verecekleri şimdiden merak konusu oldu. 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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