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  3. Erol Köse'den 'mekan' tepkisi: Madem sus payını veren açabiliyor, kapalı olanların günahı ne?

Erol Köse'den 'mekan' tepkisi: Madem sus payını veren açabiliyor, kapalı olanların günahı ne?

Son zamanlarda prodüktörlüğünden çok magazin yorumculuğuyla adından söz ettiren Erol Köse, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla yine dikkat çekti.

Erol Köse'den 'mekan' tepkisi: Madem sus payını veren açabiliyor, kapalı olanların günahı ne?

Son dönemde magazin yorumculuğuyla adından sıkça söz ettiren sivri dilli müzik prodüktörü Erol Köse, sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Instagram hesabında hikaye paylaşan Erol Köse, "İstanbul'da gizlice çok açık korsan mekan var. Ben 'bunlar kapansın' demiyorum. Tam tersi; kurallara uyulup hepsi açılsın diyorum. Mekanlar iflas etti, millet de darlandı evde" notunu düştü.

Erol Köse, aynı paylaşımı gönderi olarak da paylaştı. Köse paylaşımına "Madem sus payını veren açabiliyor?! Kapalı olanların günahı ne?" notunu düşerek eleştiride bulundu.

Erol Köse'den mekan tepkisi: Madem sus payını veren açabiliyor, kapalı olanların günahı ne?

EROL KÖSE KİMDİR?

Uçan Kuş TV'de magazin yorumculuğu yapan müzik yapımcısı Erol Köse, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla da adından söz ettiriyor.

Erol Köse'nin detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Erol Köse Kimdir? Nereli ve kaç yaşında?Erol Köse Kimdir? Nereli ve kaç yaşında?

 

Berkem Temizel
Gece Editörü
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