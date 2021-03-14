Erol Toy kimdir? Roman, deneme, öykü ve eleştiri yazarı olan Erol Toy, 85 yaşında hayatını kaybetti. Kızı Ayşe Toy, Erol Toy'un ölüm haberini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurmasının ardından Erol Toy internette çokça aratılmaya başlandı. Peki Erol Toy kimdir? Bu sorunun cevabını sizler için haberimizde derledik...

A+ A-

Erol Toy kimdir? Erol Toy, Alaşehir Manisa'da 1936 yılında dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren çalışan Toy, fırıncılık, bankacılık, vurgun yiyen süngercileri sigortalama gibi işlerde çalıştıktan sonra İstanbul'a yerleşti. Bank-iş sendikasının kurucuları arasında yer alan Toy, sendikacılığa başladı. Gazetelerde yazıları yayımlanan Erol Toy, ilk öyküsünü 1952 yılında Çınar dergisinde yayımladı. YAZKO Yönetim Kurulu başkanlığı yapan yazar, romanlarında Türkiye'nin toplumsal, ekonomik ve politik sorunlarını işledi. Toplumcu gerçekçi bir çizgide yürüyen Toy, ilk basımı 1974 yılında yapılan ve Vehbi Koç'un yaşam öyküsünün anlatıldığı iddia edilen "İmparator" adlı romanıyla okur kitlelerine adını duyurdu. Öykü, roman, deneme ve eleştiri yazılarının dışında sahnelenmiş tiyatro oyunları da bulunan Erol Toy, 1962 Ali Naci Karacan üçüncülük ödülü sahibidir. Erol Toy, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yazarın vefatını, kızı Ayşe Toy sosyal medya hesabından duyurdu. erol toy