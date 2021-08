Ersin Düzen Rıdvan Dilmen TRT'ye gelir gelmez istifa etti!

Rıdvan Dilmen'in TRT'ye transfer olacağının açıklanmasının ardından, düzenli spor programı yapan Ersin Düzen TRT'den ayrıldığını açıkladı. Rıdvan Dilmen futbol yorumcusu olarak program yaptığı NTV ekranlarında daha önce Ersin Düzen hakkında iddialarda bulunmuştu.



Geçtiğimiz yıl yaşanan tartışmada Dilmen, ''Ersin Düzen, senin maaşını kim veriyor? Sen federasyonda çalışmıyor musun? Ne güzel dünya ya! Artık her şeyi söyleyeceğim, her şeyi." diyen yorumcu, susmayacağını belirterek "Hem hakemlere çakıp hem de 2 senedir TFF çalışanısın. Sen hayırdır ey Ersin Düzen! Bugün hakemi eleştirebilirsiniz. Ancak TFF'de çalışmayacaksın o zaman Ersin Düzen. Nihat Özdemir'in danışmanısın sen. Hem TFF'den maaş alacaksın, hem TFF Başkanına çakacaksın. Yok öyle şey!'' demişti.

KENDİ İSTEĞİMLE DEVAM ETMİYORUM

Ersin Düzen ise konuyla alakalı yaptığı açıklamada, 11 yıldır görev yaptığım STADYUM ve TRT Spor’a, kendi isteğiyle devam etmeme kararı aldığını belirterek. "Eşime ve doğacak oğlumuza daha fazla vakit ayırmak, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum. TRT’nin tüm yöneticilerine, spor servisindeki arkadaşlarım ve yorumcularımıza şükranlarımı sunuyorum" açıklamasında bulundu.



Ersin Düzen'in tweetinin altına gelen Rıdvan Dilmen ile alakalı bazı yorumları gizledi. Düzen'in gizlediği tweetlerden bazıları ise şu şekile: