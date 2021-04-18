Malatya'da bulunan Yeşilyurt Belediyesi tarafından gezi gerekçesiyle Almanya'ya gönderilen 45 kişiden yalnızca 2'sinin geri dönmesi, ülke gündemine oturdu. İçişleri Bakanlığınca Yeşilyurt Belediyesi'ne açılan soruşturmanın ardından gündeme gelen Ersin Kilit ise herkes tarafından merak konusu oldu. Peki Ersin Kilit kimdir? İşte detaylar...

ERSİN KİLİT KİMDİR?

İnsan kaçakçılığı konusunda kilit isim olduğu iddia edilen ve Malatya'dan Almanya'ya gönderilen 45 kişiye gri pasaport sağladığı iddia edilen isim Ersin Kilit, Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz'ın köşe yazısında ele alınmasının ardından merak konusu oldu. Kişisel yaşamı hakkında, Almanya'da yaşaması dışında veri bulunmayan Kilit'in 2019 yılından bu yana 'insan kaçakçılığı' yaptığı ve kişi başı 7 bin 250 Euro karşılığında insanları Almanya'ya yerleştirdiği iddia edildi.

Yeşilyurt Belediyesi tarafından Almanya'ya gönderilen 43 kişinin oraya davet edilmesini sağlayan şirketin sahibi olarak gözüken Kilit, iddialar üzerine HaberTürk'ten Sevilay Yılman'ı arayarak bilgi verdi. Kendisinin de bu konuda mağdur olduğunu öne süren ve Türkiye'nin yanı sıra Almanya savcılığının da konuyu araştırdığı ifade eden Kilit, sadece 5 kişiyi ağırladığını belirterek "Belediye başkan yardımcıları Şahin Özer, Bekir Karakuş, Fen İşleri Müdürü Hasan Dağdeviren, AK Partili Belediye Meclis Üyesi Nusret Aslan… Bir de Bingöl/Servi Belde Belediye Başkanlığı yapmış Ali Ayrancı vardı" şeklinde konuştu.