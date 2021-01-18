Ertelenen DUS sınavı ne zaman? DUS sınavı ne zamana ertelendi?
Ertelenen DUS sınavı ne zaman? DUS sınavı ne zamana ertelendi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün ertelenen DUS sınavının yapılacağı yeni tarihi duyurdu. İşte detaylar...
2020 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-DUS) koronavirüs salgını nedeniyle tedbir amacıyla ertelenmişti. Binlerce öğrencinin beklediği yeni sınav tarihleri duyuruldu. Peki Ertelenen DUS sınavı ne zaman? DUS sınavı ne zamana ertelendi?
DUS SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?
2020 DUS sınavı 7 Mart 2021 tarihine ertelendi.