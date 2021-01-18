Ertelenen Sayıştay sınavı ne zaman? Sayıştay sınavı ne zamana ertelendi?
Ertelenen Sayıştay sınavı ne zaman? Sayıştay sınavı ne zamana ertelendi? ÖSYM Başkanı Halis Aygün ertelenen Sayıştay sınavının yeni tarihini açıkladı. İşte ayrıntılar...
2020 Sayıştay yazılı Sınavı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle tedbir amacıyla ertelenmişti. Binlerce öğrencinin beklediği yeni sınav tarihleri duyuruldu. Peki Ertelenen Sayıştay sınavı ne zaman? Sayıştay sınavı ne zamana ertelendi? İşte ayrıntılar...
SAYIŞTAY SINAVI NE ZAMANA ERTELENDİ?
2020 Sayıştay sınavı 6- 7 Mart 2021 tarihine ertelendi.