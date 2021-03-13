Bir çok küt filme imza atan usta yönetmen Ertem Göreç vefat etti. Film Yönetmenleri Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır. Uzun süredir Kartal Yakacık'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nde kalmakta olan Ertem Göreç'in vasiyeti üzerine naaşı tıp fakültesine verildi" ifadelerine yer verildi.

Peki; Ertem Göreç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Ertem Göreç fimleri nelerdir?

ERTEM GÖREÇ KİMDİR?

1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ertem Göreç’in 1959 yılında ‘Kanlı Sevda’ ile ilk yönetmenlik deneyimini elde etti.

Göreç 1961’de, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı toplumsal gerçekçi film olan ‘Otobüs Yolcuları’nı yönetti.

1964 yılında da Türkiye’de ilk işçi ve grev filmi olan ‘Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmenliğini üstlendi.

ERTEM GÖREÇ FİMLERİ

1961: Otobüs Yolcuları

1965: Karanlıkta Uyananlar

Kanlı Sevda

1975: Haşhaş,

1968: Can Pazarı

Sevmek

Sahipsizler

Rifat Diye Biri

1975: Sezercik Küçük Mücahit

Kanunsuz Yol

1968: Beyoğlu Canavarı

Krallar Ölmez

Kanun Benim

Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler

Kanli Hayat

Düşman Aşiklar

Ayrılan Yollar

Analar Ölmez

Kızgın Delikanlı

Acı Günler

Yılan Soyu

Kana Kan

Ayşecik Fakir Prenses

Sığıntı

Bin Bir Gece Masalları

Sabahsız Geceler

Ölüm Dönemeci

Tatlı Cadı'nın Maceraları

Affet Beni

Yayla Kızı

Kan Davası

Son Hatıra

Beyoğlu'nda Vuruşanlar

Yiğit Yaralı Olur

Sevda Ateşi