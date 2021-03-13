Ertem Göreç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Ertem Göreç fimleri
Ünlü yönetmen Ertem Göreç 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanat dünyasından duyurulan acı haberin ardından Ertem Göreç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Ertem Göreç fimleri nelerdir? soruları gündeme geldi. İşte tüm merak edilenler...
Bir çok küt filme imza atan usta yönetmen Ertem Göreç vefat etti. Film Yönetmenleri Derneği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Film Yönetmenleri Derneğinin kurucusu ve onur üyesi olan Türkiye sinemasının değerli yönetmeni Ertem Göreç aramızdan ayrılmıştır. Uzun süredir Kartal Yakacık'taki İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yaşam Evi'nde kalmakta olan Ertem Göreç'in vasiyeti üzerine naaşı tıp fakültesine verildi" ifadelerine yer verildi.
Peki; Ertem Göreç kimdir, nereli, kaç yaşında öldü? Ertem Göreç fimleri nelerdir?
ERTEM GÖREÇ KİMDİR?
1931 yılında Bursa'da dünyaya gelen Ertem Göreç’in 1959 yılında ‘Kanlı Sevda’ ile ilk yönetmenlik deneyimini elde etti.
Göreç 1961’de, Vedat Türkali’nin senaryosunu yazdığı toplumsal gerçekçi film olan ‘Otobüs Yolcuları’nı yönetti.
1964 yılında da Türkiye’de ilk işçi ve grev filmi olan ‘Karanlıkta Uyananlar’ın yönetmenliğini üstlendi.
ERTEM GÖREÇ FİMLERİ
1961: Otobüs Yolcuları
1965: Karanlıkta Uyananlar
Kanlı Sevda
1975: Haşhaş,
1968: Can Pazarı
Sevmek
Sahipsizler
Rifat Diye Biri
1975: Sezercik Küçük Mücahit
Kanunsuz Yol
1968: Beyoğlu Canavarı
Krallar Ölmez
Kanun Benim
Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler
Kanli Hayat
Düşman Aşiklar
Ayrılan Yollar
Analar Ölmez
Kızgın Delikanlı
Acı Günler
Yılan Soyu
Kana Kan
Ayşecik Fakir Prenses
Sığıntı
Bin Bir Gece Masalları
Sabahsız Geceler
Ölüm Dönemeci
Tatlı Cadı'nın Maceraları
Affet Beni
Yayla Kızı
Kan Davası
Son Hatıra
Beyoğlu'nda Vuruşanlar
Yiğit Yaralı Olur
Sevda Ateşi