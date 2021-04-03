Ertem Şener'den çarpıcı iddia! Fenerbahçe'nin şampiyonlukları verilirse Galatasaray ve yayıncı kuruluş ligden çekilecek!

TV 100 kanalında ekranlara gelen VAR Odası programının sunucusu Ertem Şener'in, Fenerbahçe'nin 1959 yılı öncesi şampiyonlukların kabul edilmesi durumunda olacakları anlattı.

Galatasaray Kulübü'nden biriyle görüştüğünü ve kaynağını söylemeyeceğini dile getiren Ertem Şener," Eğer, Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğunu kabul ettiği takdirde önümüzdeki sezon Süper Lig de yok. Yayıncı kuruluş da yok. Galatasaray Spor Kulübü ayrı bir lig kuracak. Bizle gelmek isteyenler bizle olsun. Fenerbahçe ile olmak isteyenler Fenerbahçe ile olsun diye Türkiye'de farklı bir durum ortaya çıkacak. Onun için diyorum Sayın Nihat Özdemir. Galatasaray Kulübü ile şuan nasıl bir ilişki içindesiniz bilmiyorum ama Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrım buradan, mutlaka haberiniz vardır. Galatasaray eğer Fenerbahçe'nin şampiyonluğu kabul edilirse, 28 şampiyonluğu. Önümüzdeki sezon ligde yok." ifadelerini kullandı.

Bu durum üzerine Fenerbahçeli taraftarlar Ertem Şener'i eleştirdi. İşte gelen eleştirilerin bazıları...