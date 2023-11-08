Ertuğrul doğan 'VAR'a oturan arkadaş bir daha hakemlik yapabilecek mi? demişti, Mete Kalkavan düdüğünü asıyor Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynana maçta VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın Trabzonspor kulubü başkanı Ertuğrul Doğan, tarafından maç sonu ağır eleştirilerek 'VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de bir daha hakemlik yapabilecek mi ? diye açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra Kalkavan'ın düdüğünü asacağı belirtiliyor.