Ertuğrul doğan 'VAR'a oturan arkadaş bir daha hakemlik yapabilecek mi? demişti, Mete Kalkavan düdüğünü asıyor

Trendyol Süper Lig 11. haftasında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynana maçta VAR hakemi olarak görev yapan Mete Kalkavan'ın Trabzonspor kulubü başkanı Ertuğrul Doğan, tarafından maç sonu ağır eleştirilerek 'VAR'a oturan arkadaş bir daha Türkiye'de bir daha hakemlik yapabilecek mi ? diye açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamalardan sonra Kalkavan'ın düdüğünü asacağı belirtiliyor.

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Ertuğrul doğan 'VAR'a oturan arkadaş bir daha hakemlik yapabilecek mi? demişti, Mete Kalkavan düdüğünü asıyor 1

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki mücadelede Video Asistan Hakem olarak görev alan Mete Kalkavan, hakemlik kariyerini noktalama kararı aldığı iddia edildi.

Karadeniz ve Kuzey Anadolu gazetelerinin iddialarına göre; Mete Kalkavan'ın, bu maçtaki performansı nedeniyle TFF ve MHK toplantısı sonrası 9 maç ceza alması kararlaştırıldı.

Bu cezadan haberdar olan Mete Kalkavan, hakemliği bırakma kararı aldı.

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Ertuğrul doğan 'VAR'a oturan arkadaş bir daha hakemlik yapabilecek mi? demişti, Mete Kalkavan düdüğünü asıyor
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