Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 25 binin üzerinde öğrencisiyle hazır

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, bu seneki tercihlerle birlikte öğrenci sayısının 25 binin üzerine çıktığını ifade ederek, yeni akademik yıla hazır olduklarını söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin "Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi" olma yolunda hedefine kararlı adımlarla ilerlediklerini kaydeden Rektör Prof.Dr. Levent, 570 idari personel ve bin 5 akademisyenle bu sene yeni eğitim öğretim yılına başlayacaklarını belirtti.

İhlas Haber Ajansı (İHA) Erzincan Bölge Müdürü Ahmet Akbuğa'ya yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, "Üniversitemiz bilimin ışığında, insan merkezli eğitim anlayışıyla ülkemizin hedef ve değerleri doğrultusunda çağdaş uygarlığın gerektirdiği yükseköğretim hizmeti vermeye devam ediyor. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi hedeflerini belirlerken kent, bölge ve yöre dinamiklerine büyük önem vererek şehirle bütünleşmeyi önemli ölçüde başardı. Bu sene otomasyonun yenilenmesi daha işlevsel hale gelmesi için çalışma yapıyoruz. Ayrıca son Başbakanımız Binali Yıldırım'ın teşvik ve destekleriyle üniversitemiz Yalnızbağ Yerleşkesinde Mühendislik Fakültesi binasına yapılacak olan laboratuvar yapımını Anagold Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş üstlendi. İşbirliği protokolünü imzalandık.

Üniversitemize her zaman destek olan Erzincan Valisi, milletvekillerimize ve hayırsever işadamı Hacı Ali Akın'a da teşekkür ederim. Hukuk Fakültesinin taşınması için çalışma yapılacak. Bu sene yeni 4 fakülte için müracaatta bulunduk bunlardan 2 tanesi senatodan geçti. Kısa bir süre sonra özel yetenek sınavlarını gerçekleştireceğiz." dedi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Akın Levent, üniversitenin bulunduğu bölgede yeşil alana da önem verdiklerini vurgulayarak, "Yeşil bir üniversite için bu kapsamda 15 bin ağaç dikimi hedefimiz var. Şu ana kadar Tarım ve Orman Bakanlığının katkısıyla 7-8 bin civarında fidan dikimi yapıldı" diye konuştu.

Rektör Levent, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini bu sene kazanan öğrencileri de tebrik ederek, "Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini tercih ederek, ailemizin bir ferdi olmanızdan dolayı sizi ve ailenizi candan kutluyor ve üniversitemize hoş geldiniz diyorum. İnsan hayatının belli zamanları vardır ki, kendi içerisinde bir dönüm noktası olmaktadır. Üniversite yılları da bu dönüm noktalarından biridir. Unutulmayan yıllar olarak geçen üniversite yaşamınızın en kıymetli yıllar olacağı ümidindeyim. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin bir ferdi olarak ahlaklı, çalışkan, üretken, etik değerlere bağlı, vatanperver, yetkin ve başarılı birey olarak yetişmek en önemli ülkümüz olmalıdır. Bu ülkülere bağlı olarak üniversitemiz sizlere ülkemiz ve dünya şartlarına bağlı unutulmaz bir üniversite tecrübesi yaşayacağınız fırsat ve imkânları sunmaktadır. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi ile ülke ve dünya ölçeğinde yetişmiş akademik kadroları ve araştırmacılarıyla çalışarak kendinizi yetiştirerek, ülkemize ve devletimize faydalı birer birey olma yolunda önemli bir adım daha atmış olacaksınız. Anadolu'da Bir Dünya Üniversitesi misyonu ile 2006 yılından beri faaliyetlerini yürüten üniversitemiz bölgemizin şartlarını ve beklentilerini eldeki imkânları en iyi şekilde değerlendirerek, daha ileri hedeflere ulaşmak için el ele çalışacağız. Ailelerinizin ve sizlerin fedakârlıklarıyla geldiğiniz Üniversitemizin beklentilerini; en iyi şartlarda sağlayarak, Erzincan'ımız ve ülkemize yapacağımız hizmetler ile kalkınmadaki yerimizi almak en önemli hedeflerimizden olacaktır. Sonuç olarak, ailelerinizin emaneti olan siz gençler, ülkemize, devletimize ve vatanımıza hakkıyla sizleri yetiştirmek, vatana hizmet aşkıyla mezun etmenin gururunu yaşatmak ideallerimiz arasında bulunmaktadır. Üstün başarınızdan dolayı sizi ve ailenizi bir kez daha kutlar, başarılarınızın devamını dilerim." mesajını verdi.