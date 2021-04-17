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  3. Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

Koronavirüs risk tablosunda çok yüksek riskli iller kategorisinde yer alan Erzincan'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar bomboş kalarak sessizliğe büründü.

Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

Ülke genelinde olduğu gibi Erzincan'da da covid-19 ile mücadele kapsamında hem denetimler yapılıyor, hem de alınan kısıtlama kararları uygulanıyor. Çok yüksek riskli iller arasında olan kentte, ramazan ayında her ilde olduğu gibi dün akşam saat 19.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Devam eden sokak kısıtlamasının gündüzünde de cadde ve sokaklar zorunlu olarak çıkanların dışında boş kaldı. Ana arter, cadde, sokak, park ve meydanların boş kaldığı kentte, genelge kapsamı dışında bırakılan işletmelerin çalışanlarıyla, sağlık çalışanları haricinde diğer vatandaşların yasağa uyduğu görüldü.

BELGE KONTROLÜ YAPILDI

Güvenlik güçleri de belirli alanlara kontrol noktaları kurdu. Kontrol noktalarında araçları durdurup sürücülerin belgelerini kontrol eden ekipler, belgeleri tam olanların tedbirlere uymaları konusunda uyardıktan sonra geçmelerine izin verdi.

Kısıtlamaları doğru ve yerinde bulan taksi sürücüsü Ümit Aydın, "Devletimiz ne yapıyor ise yerinde yapıyor. Kısıtlamaların daha öncesinde olması lazımdı. Belli saatlerde değil de sürekli kısıtlama olmuş olsaydı belki bu şekilde gelmezdik bu günlere, belki hastalığı daha çabuk atlatırdık diye düşünüyorum." dedi.

KAYNAK: İHLAS HABER AJANSI

Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

Erzincan kısıtlamayla birlikte sessizliğe büründü: Cadde ve sokaklar bomboş

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