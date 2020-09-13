Velilerle görüşmeye atletli çıktı! Bakanlık hakkında inceleme başlattıHırsız sandığını iddia ettiği kadını av tüfeğiyle öldürdüIrak'ta Şii yetkiliden erken seçim açıklamasıMiras kavgası kanlı bittiArkadaşları tarafından dövülen şahıs, ormanlık alanda ölü bulunduBakan Hulusi Akar'dan barış mesajıCeza yiyen vatandaştan polislere sert çıkış: ''Senin ismini öğreneceğim ben''Afyonkarahisar'da korkunç olay: Aracın lastiklerini kesip kaportayı çizmişlerTrabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? Muhtemel 11'lerBelarus’taki protestolarda 114 gözaltı
İstanbul27 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Erzincan'da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı!

Erzincan'da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı!

Türkiye'de koronavirüs vakaları tekrar artışa geçmişken bazı kısıtlamalarda geri dönüyor. Bazı illerimizden 65 ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasakları geri döndü. Bu illerimizden sonuncusu ise Elazığ oldu.

Erzincan'da 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı!

Erzincan'da 65 yaş ve üstüne sokağa çıkma yasağı geldi. Türkiye'de koronavirüs son günlerde etkisini tekrar arttırmışken bazı kısıtlamalar ve yasaklarda geri dönmeye başladı.

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

11.00-18.00 ARASI YASAK KARARI

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

“Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.”

Onur Çelik
Spor Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT