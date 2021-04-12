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  3. Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan'da sevimli köpeğin kaldırımda kovayla dakikalarca oyun oynaması görenleri güldürdü.

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden kovayla oyun oynayan sokak köpeği ilgi odağı oldu. Ağzıyla kulpundan tuttuğu kovayla bir aşağı bir yukarı koşuşturan köpeğin oyununun sırrı dakikalar ilerledikçe ortaya çıktı. Sonradan anlaşıldı ki acıktığı için kovayla mama isteyen köpeğin yanına eczacı hayvan sever yetişti. Eczacının kovaya mama koymasıyla köpeğin oyunu sona erdi. Kovadaki mamayı yiyen sokak köpeğin aç karnını doyurma yöntemi vatandaşların içini ısıttı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

Erzincan'da bir köpeğin dakikalarca kovayla oynaması görenlerin ilgisini çekti

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