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Erzincan'da kaza: 7 yaralı

28 yaşındaki Hakkı Devrim idaresindeki minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunda devrildi. Yaşları 1 ile 42 arasında değişen 7 kişinin yaralandığı kazada can kaybı yaşanmazken hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Erzincan'da kaza: 7 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı.

Hakkı Serçe (28) yönetimindeki 34 YM 9996 plakalı minibüs, Erzincan-Erzurum kara yolunun Üzümlü ilçesi Sansa Deresi mevkisinde devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Reyhan (19), Kadir (15), Yusuf Serçe (1), Yeter (42), Sinan Bozkuş (15) ve Şilan Kandemir (21) 112 Acil Sağlık ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Haber KaynağıAAHaber Kaynağı
Berna Akkaya
Editör


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