30 Mart 2021 Salı Fox TV Yayın Akışı |Baraj yeni bölümüyle FOX'taSON DAKİKA! AK Parti'den flaş kanun teklifi: Turizmde devrim hedefi!Yasak Elma Hasan Ali ayrıldı mı, öldü mü, ölecek mi? Erdal Özyağcılar Yasak Elma dizisinden ayrılacak mı?30 Mart 2021 Salı ATV Yayın Akışı |Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle ATV'deKoronavirüse bir Türk mucizesi daha: Sprey aşılar virüsü bitirecek!Pendik'te iki hırsız önce evdeki anahtarı, sonrada kapının önündeki arabayı çaldıGelinim Mutfakta 30 Mart Salı puan durumu | 30 Mart Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Maraşlı 12. bölüm full izle | Maraşlı son bölüm ATV full izleHafta sonu sokağa çıkma yasağında nereler açık olacak 2021? Sokağa çıkma yasağında hangi işyerleri açık?Yasak Elma 104. bölüm full izle| Yasak Elma son bölüm full izle
İstanbul6 °C
  1. HABERLER
  2. EĞİTİM
  3. Erzincan’da uzaktan eğitime geçildi!

Erzincan’da uzaktan eğitime geçildi!

Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Erzincan’da koronavirüs tedbirleri kapsamında ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda uzaktan eğitime geçiş kararı alındı.

Erzincan’da uzaktan eğitime geçildi!

Kabine Toplantısının ardından güncel açıklanan Sağlık Bakanlığı yeni risk grubu tablosuna göre Erzincan kırmızı iller arasında yer alıyor. Kentte artan vakalar nedeniyle yeni kararlar alındı. 

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitime seyreltilmiş sınıflarda devam edilecek. 

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı yüz yüze eğitim yapacak. 

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüzeğitim devam edecek. 

8. ve 12 sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına hafta içi ve hafta sonu sürecek. 

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda daha önce oluşturulan sınav takvimi doğrultusunda 2.dönem 1. sınavları yüz yüze yapılacak.

Sınavların ardından 5 Nisan 2021 Pazartesi günü 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğitime geçiş yapılacak.

Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda 30 Mart 2021 Salı günü itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapılacak.

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT