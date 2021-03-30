Erzincan’da uzaktan eğitime geçildi!

Kabine Toplantısının ardından güncel açıklanan Sağlık Bakanlığı yeni risk grubu tablosuna göre Erzincan kırmızı iller arasında yer alıyor. Kentte artan vakalar nedeniyle yeni kararlar alındı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karara göre, tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12.sınıflarda yüz yüze eğitime seyreltilmiş sınıflarda devam edilecek.

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıfları tam zamanlı yüz yüze eğitim yapacak.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim devam edecek.

8. ve 12 sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına hafta içi ve hafta sonu sürecek.

Ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflarda daha önce oluşturulan sınav takvimi doğrultusunda 2.dönem 1. sınavları yüz yüze yapılacak.

Sınavların ardından 5 Nisan 2021 Pazartesi günü 5, 6 ve 7. sınıflarda uzaktan eğitime geçiş yapılacak.

Lise hazırlık, 9, 10 ve 11. sınıflarda 30 Mart 2021 Salı günü itibariyle uzaktan eğitime geçiş yapılacak.