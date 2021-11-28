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  3. Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı meydana geldi: 24 kişi yaralı!

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı meydana geldi: 24 kişi yaralı!

Erzincan'da yolcuları taşımakta olan otobüsün devrilmesi sonucu felaketin eşiğinden dönüldü. Feci kazada şans eseri kurtulan 24 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı meydana geldi: 24 kişi yaralı!

Korkunç kaza, Erzincan - Sivas kara yolu Akarsu mevkiinde meydana geldi. 28 Kasım 2021 tarihinde yaşanan olay, sabah 06.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Ünal G. yönetimindeki 35 KLB 25 plakalı Bizim Iğdır firmasına ait yolcu otobüsü, Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki Akarsu köyü mevkiinde bir anda şoförün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yolun kenarına devrilen otobüsteki 1'i ağır toplam 24 kişi yaralandı.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı meydana geldi: 24 kişi yaralı!

Korkunç kazanın ardından otobüste durumu iyi olan ve yoldan geçen insanlar 112 Acil Servis ekiplerine durumu bildirdi. İhbarın ardından olay yerine İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Refahiye Devlet Hastanesi ile Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otobüsün İzmir'den çıkıp, Iğdır'a gitmekte olduğu öğrenildi.

Erzincan'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu can pazarı meydana geldi: 24 kişi yaralı!

Kaza mahallinde incelemede bulunan Refahiye Kaymakamı Eyüp Kaykaç, “Çok şükür can kaybı yok. 1'i ağır 24 yaralı. Sürücünün dikkatsizliğinden kaynaklanmış kaza. Çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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