Türkiye'de kış turizmiyle ve yöresel lezzetleriyle Doğu Anadolunun en sevilen illerinden birisi olan Erzincan, tarihi yapısıyla da dikkat çekiyor. Günümüze gelene kadar birçok medeniyete ev sahipliği yapan Erzincan hakkında merak edilen bilgileri haberimizde verdik. Peki, Erzincan'ın neyi meşhur? Ne yenir? Erzincan'da gezilecek yerler nerelerdir? Detaylar haberimizde...

ERZİNCAN'IN NEYİ MEŞHUR? NE YENİR?

Erzincan Çorbası

Sofraların vazgeçilmezi olan çorbalar, Erzincan'da da büyük bir zevkle yapılıyor ve tüketiliyor. Erzincan'ın en meşhur çorbası, Erzincan Çorbası. Minik köfteler, taze fasülye, sarımsak, maydanoz, dereotu ve baharatlarla hazırlanan bu lezzetli çorba oldukça doyurucudur.

Kelecoş

Birçok yörede yapılan Kelecoş, Erzincan'da da farklı bir usül ile yapılıyor. Erzincan usülü Kelecoş, Kuzu eti, fasülye, nohut, buğday ve mercimekle hazırlanıyor. Bu yörenin en çok tercih edilen lezzetlerinden birisi.

Kemah Tiridi

Hamur ve kuzu etinin buluşmasıyla hazırlanan Kemah Tiridi, nefis bir lezzeti ortaya çıkarıyor. Erzincan'a yolu düşenlerin kesinlikle tatması gereken bu lezzeti, Erzincan dışında bir yerde tadamayacaksınız.

Kahküllü Pilav

Taze fasulye ile hazırlanan bu pilav, bildiğiniz bütün pilavlardan farklı. Lezzetiyle farklı bir tat olduğunu gösteren Kahküllü Pilav, Erzincan'da yenmesi gereken tatlardan bir tanesi.

ERZİNCAN'DA GEZİLECEK YERLER

Kemah Kalesi

Anadolu’daki en eski kalelerden biri olan Kemal Kalesi’nin tarihi geçmişi Hitit-Urartu dönemine dek uzanmaktadır. Sarp kayalar üzerinde konumlanmış olan kale, iç içe bir yapıda olup etrafı surlar ile çevrilidir. Bu kalenin Erzincan’da bir eşi benzerinin daha olmadığından Evliya Çelebi Seyahatname adlı eserinde bahsetmiştir.

Abrenk Kilisesi

Erzincan’ı gizemli kılan Abrenk Kilisesi, şehrin Tercen ilçesinde yer alıyor olup Üçpınar Köyü sınırlarında konumlanıyor. Kilise mimari açıdan oldukça göz alıcı olup kilisede bulunan kitabede inşa tarihi 1854 olarak belirtilmiştir.

Otlukbeli Gölü

Erzincan‘ın en merak edilen gezi noktası olan Otlukbeli Gölü, adını taşıdığı ilçede konumlanıyor olup yaz dönemleri turistlerin ilgisini bir hayli çekmektedir. Yerel halka tarafından da mesire alanı olarak kullanılan alan, ilçe merkezine 6 kilometre mesafede bulunuyor.

Kadıgölü

Erzincan’ın Kemaliye ilçesinde yer alan Kadıgölü, soğuk su kaynakları ve yeşilin her türlüsünü içerisinde barındırıyor olup kentte huzur bulabileceğiniz nadir noktalardan biridir.

ERZİNCAN HAKKINDA

Tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan ve ülkemizin Doğu Anadolu Yukarı Fırat bölümünde bulunan Erzincan, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan önemli bir yer olmuştur. Altıntepe’de yer alan Urartu kalıntıları şehrin tarihi hakkında fikir verecektir.