Erzurum halkı yasağa uydu sokağa çıkmadı, kent sessziliğe büründü
Ülke genelinde artan korona virüs nedeniyle bir çok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor bu illerden biri olan Erzurum’da caddeler ve sokaklar boş kaldı.
yeni korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Erzurum’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde vatandaşların yasaklara uyarak evinde kaldığı ve bu nedenle cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü . Polis ekipleri, kısıtlamada kentin bir çok noktalarında kontroller gerçekleştirdi.