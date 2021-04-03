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Erzurum halkı yasağa uydu sokağa çıkmadı, kent sessziliğe büründü

Ülke genelinde artan korona virüs nedeniyle bir çok ilde hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanıyor bu illerden biri olan Erzurum’da caddeler ve sokaklar boş kaldı.

Erzurum halkı yasağa uydu sokağa çıkmadı, kent sessziliğe büründü

 yeni korona virüs vakalarının artması nedeniyle bir çok ilde olduğu gibi Erzurum’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle caddeler ve sokaklar boş kaldı.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Erzurum genelinde vatandaşların yasaklara uyarak evinde kaldığı ve bu nedenle  cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü . Polis ekipleri, kısıtlamada kentin bir çok noktalarında  kontroller gerçekleştirdi.

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ERZURUM HALKI SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARINA UYDU
Her gün binlerce kişinin alışveriş için akın ettiği caddeler boş kalırken, Erzurumluların yüzde 98 oranında kısıtlamaya uyarak evlerinde kaldığı gözlendi.

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