Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulunduGalatasaray'ın Avrupa Ligi rakibi belli oluyor!Feyza Aktan hamile mi? Özcan Deniz'in eski eşi Feyza Aktan'dan kafa karıştıran paylaşımTÜİK açıkladı! Türkiye ekonomisi yüzde 9.9 küçüldüÇelik'ten Yunanistan'a eleştiri: Türkiye'ye silah doğrultmak akılsızlıktırÖzel okullarda KDV yüzde 1'e indirildiAğrı'nın neyi meşhur? Ağrı'da ne yenir? Gezilecek yerler...Silopi ilçe Milli Eğitim Müdürü Uysal, trafik kazasında hayatını kaybettiDolar ne kadar oldu? (31 Ağustos 2020 dolar - euro fiyatları )İzmir'de kaza: Otomobilin çarpıp kaçtığı motor sürücüsü öldü
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Erzurum'da ailesiyle düğün için gittikleri Horasan'da kaybolan 2 buçuk yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni, bir çoban tarafından olay yerine 8 kilometre uzaklıktaki dere yatağında bulundu.

Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Erzurum'da kaybolan Merve Bayrak'tan acı haber geldi. Ailesiyle birlikte bir düğün için Horasan ilçesine giden ve dün öğle saatlerinde ortalıktan kaybolan iki buçuk yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni, kaybolduğu yere 15 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu. 

Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN KAYBOLDU

Erzurum'da bulunan bir okulda müdür yardımcısı pozisyonunda çalışan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere Azap Mahallesi'ne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan kız çocuğunun öğle saatlerinde orada olmadığını gören anne Bayrak, kızını aramaya başladı. Komşuların da katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Daha sonra durum, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi.

Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

8 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayan çalışmalar, havanın da kararmasıyla sonraki güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük kızın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.

Berna Akkaya
Editör


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT