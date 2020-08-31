Erzurum Horasan'da kaybolan 2.5 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Erzurum'da kaybolan Merve Bayrak'tan acı haber geldi. Ailesiyle birlikte bir düğün için Horasan ilçesine giden ve dün öğle saatlerinde ortalıktan kaybolan iki buçuk yaşındaki Merve Bayrak'ın cansız bedeni, kaybolduğu yere 15 kilometre uzaklıktaki bir dere yatağında bulundu.

EVİN ÖNÜNDE OYNARKEN KAYBOLDU

Erzurum'da bulunan bir okulda müdür yardımcısı pozisyonunda çalışan Ebrar Bayrak, 2,5 yaşındaki kızı Merve Bayrak'ı alarak düğün törenine katılmak üzere Azap Mahallesi'ne gitti. Akrabalarının evinin önünde oynayan kız çocuğunun öğle saatlerinde orada olmadığını gören anne Bayrak, kızını aramaya başladı. Komşuların da katıldığı arama çalışmalarından sonuç alınamayınca Daha sonra durum, jandarma ve AFAD ekiplerine bildirildi.

8 KİLOMETRE UZAKTA BULUNDU

Mahalledeki tüm arama çalışmalarına rağmen sonuç alınamayan çalışmalar, havanın da kararmasıyla sonraki güne ertelendi. Kaybolan küçük kızın cansız bedenine ise köye 8 kilometre uzaklıkta bulunan dere kenarında bir çoban tarafından bulundu. Küçük çocuğun cansız bedeni Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Küçük kızın ölüm nedeni henüz bilinmiyor.