Erzurum Kongresi alınan kararlar | Erzurum Kongresi görselleri, fotoğrafları| Erzurum Kongresi Atatürk sözleri

Erzurum Kongresi maddeleri, bu önemli günün yıl dönümünde araştırılıyor. 23 Temmuz-7 Ağustos 1919 tarihleri arasında yapılan Erzurum Kongresi’nde ‘Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür parçalanamaz’ kararı ile vatanın bölünmez bir bütün olduğu yüksek sesle dile getirilmiştir. Aynı zamanda kongrede manda ve himaye ile ilgili de karar alınmıştı. İşte o gün alınan kararlar, görseller ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri..

ERZURUM KONGRESİ ALINAN KARARLAR | ERZURUM KONGRESİ GÖRSELLERİ, FOTOĞRAFLARI

Birçok yönüyle Türkiye Cumhuriyeti için ilklerin kongresidir. Erzurum Kongresi’nin önemini maddelerle şöyle açıklayabiliriz.

- Doğu illerinin Türkiye'ye at olduğu belirtilmiştir.

- Türkiye'nin parçalanmak istenmesine, işgal edilmesine, ilk direniş örneğidir.

- Başta sadece Doğu Anadolu için yapılmış, kararları Türkiye'nin kuruluşunu etkilemiştir.

- Doğu Anadolu'daki milli örgütlerin tek çatı altında mücadele etmesini sağlamıştır.

- Amasya Kongresi’nin başlattığı sürecin daha örgütlü hale gelmesini sağlamıştır.

- Burada ilk defa milli sınırlardan bahsedilmiş ve çeşitli kararlar alınmıştır.

- Türk Devleti’nin temelleri burada atılmıştır.

- Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı esası burada belirlenmiştir.

- Manda ve Himaye reddedilmiştir.

ERZURUM KONGRESİ ATATÜRK SÖZLERİ

Türk milletinin var olma mücadelesindeki ilk refleksini ve kararlılığını gösterdiği tarihi kongrede alınan "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz." kararı ile Milli Mücadele yolunda büyük bir aşama kaydedildi.

Erzurum Kongresi'nin kapanışındaki konuşmasında "Tarih, bu kongremizi şüphesiz ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir." ifadelerini kullanmıştır.

Mustafa Kemal Paşa, "Milletimizin kurtuluş umuduyla çırpındığı en heyecanlı bir zamanda, fedakar sayın heyetimiz her türlü zahmete katlanarak Erzurum'da toplandı. Duygulu, asil bir ruh ve çok güçlü bir inançla vatan ve milletimizin kurtuluşuyla ilgili köklü kararlar aldı. Özellikle bütün dünyaya karşı milletimizin varlık ve birliğini gösterdi." sözleriyle kongrenin önemine vurgu yaptı.