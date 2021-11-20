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Erzurum Yakutiye'de sevgili dehşeti! Genç kızı ve kendini bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Muhammet Y. kız arkadaşı olduğu öne sürülen Zeynep U.'yu bıçakladıktan sonra aynı bıçakla kendisini de yaraladı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Erzurum Yakutiye'de sevgili dehşeti! Genç kızı ve kendini bıçaklayarak öldürdü

Edinilen bilgilere göre olay Yakutiye ilçesindeki Saraybosna Caddesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre Muhammet Y. kız arkadaşı olduğu iddia edilen Zeynep U.'ya bıçakla saldırdı. Aynı bıçakla şahıs kendini de yaraladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Erzurum Yakutiye'de sevgili dehşeti! Genç kızı ve kendini bıçaklayarak öldürdü

Olay yerinde ilk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından yapılan  Zeynep U. , Atatürk Üniversitesi Yakutiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Muhammet Y. ise Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılar yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Erzurum Yakutiye'de sevgili dehşeti! Genç kızı ve kendini bıçaklayarak öldürdü

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