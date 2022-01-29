Endüstriyel İlişkiler Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıSon dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu ve partisine zehir zemberek sözler! "Haysiyetlerini kaybettiler."Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdüSurvior Nisa, hıçkıra hıçkıra ağlayarak anlattı! Barış Murat Yağcı, sevgiliyken öyle şeyler yapmış ki! "Sürekli benden..."Son Dakika | Galatasaray'a Barcelona'dan kaleci transferi!Amfibi Harekât ne demek, TDK'ya göre Amfibi Harekât kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 29 Ocak Survivor All Star'da dokunulmazlık oyununu kazanan hangi takım oldu?29 Ocak 2022 Sayısal Loto sonuçları | 29 Ocak 2022 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranıKariyer ve Yetenek Yönetimi Uzmanı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve MaaşlarıŞevval Abanoz daha üç aylık evliydi! İntihar mı etti, cinayete mi kurban gitti henüz bilinmiyor
İstanbul2 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdü

Erzurum'da Arzu Yüzbey ve Adem Yüzbey arasında ailevi sebeplerden ötürü kavga çıktı. Kavganın büyümesiyle 2 çocuk annesi Arzu Yüzbey, kocası Adem Yüzbey'i kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdü

Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey Erzurum'un Pasinler ilçesinde ikamet ediyorlardı. Karı koca arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma gerçekleşti. Tartışmanın devamında Arzu Yüzbey kocası Adem Yüzbey'i bıçakla kalbinden yaraladı. Edilen ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

MÜDAHALALER YETERLİ OLMADI

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Adem Yüzbey'e ilk müdahaleyi evde yaptılar.  Yüzbey ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı.

Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdü

CİNAYETİ İŞLEYEN KADIN TUTUKLANDI

Arzu Yüzbey gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başladı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları aktarıldı. Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilmesinin ardından nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi

Bölge Gündem Editör Ekibi
Haberler, Son Dakika Haberleri
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT