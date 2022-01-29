Erzurum'da bir kadın çocuklarının babasını bıçaklayarak öldürdü

Arzu Yüzbey ile kocası Adem Yüzbey Erzurum'un Pasinler ilçesinde ikamet ediyorlardı. Karı koca arasında ailevi nedenlerden ötürü tartışma gerçekleşti. Tartışmanın devamında Arzu Yüzbey kocası Adem Yüzbey'i bıçakla kalbinden yaraladı. Edilen ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALALER YETERLİ OLMADI

Olay mahalline gelen sağlık ekipleri Adem Yüzbey'e ilk müdahaleyi evde yaptılar. Yüzbey ardından Pasinler İbrahim Hakkı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede gerçekleştirilen tüm müdahalelere rağmen Adem Yüzbey kurtarılamadı.

CİNAYETİ İŞLEYEN KADIN TUTUKLANDI

Arzu Yüzbey gözaltına alındı ve olayla ilgili tahkikat başladı. Çiftin iki çocuğu olduğu ve altı yıllık evli oldukları aktarıldı. Arzu Yüzbey, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye getirilmesinin ardından nöbetçi savcıya ifade verdikten sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı ve cezaevine gönderildi