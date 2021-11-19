Erzurum'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Erzurum'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, neden sallandı 19 Kasım 2021? Son dakika haberine göre Erzurum'da bir deprem meydana geldi. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Erzurum'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, neden sallandı 19 Kasım 2021? İşte detaylar...

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AFAD'dan gelen bilgiye göre Erzurum çevre illeri ve ilçelerinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Depremin yaşanmasının ardından, ilçelerde yaşayan vatandaşlar sosyal medyada depremi hissettiklerini dair mesajlar paylaştı. Peki, Erzurum'da deprem mi oldu 19 Kasım 2021? Erzurum'da kaç büyüklüğünde deprem oldu, neden sallandı 19 Kasım 2021? Detaylar haberimizin devamında... ERZURUM'DA DEPREM Mİ OLDU 19 KASIM 2021? ERZURUM'DA KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM OLDU, NEDEN SALLANDI 19 KASIM 2021? AFAD'dan gelen bilgiye göre, Erzurum'un Köprüköy ilçesinde saat 15.40'ta 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. erzurum