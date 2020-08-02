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Erzurum'da korkutan deprem!

Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Erzurum'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.46'da Erzurum'un Tortum ilçesinde 3,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,03 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kandilli ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak açıkladı.

CAN VEYA MAL KAYBI YOK

Kandilli'nin yerin 5,0 kilometre derinliğinde olduğu belirtilen deprem nedeniyle can ve mal kaybı olmadı.

İşte depremin olduğu nokta:

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Onur Çelik
Spor Editörü


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