Spor Toto 1.Lig ’de 2022-2023 sezonu heyecanı 1.hafta maçlarıyla başladı. Bu kapsamda Erzurumspor ile Pendikspor arasında oynanan maç futbolseverler tarafından internet arama motorlarında araştırılıyor. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler için Erzurumspor - Pendikspor maçı canlı izle | Erzurumspor - Pendikspor maçı TRT Spor canlı yayın izle linki haberimizde...

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

Spor Toto 1.Lig’in1.haftasındaki Erzurumspor- Pendikspor maçı 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü Erzurum Kazımkarabekir Stadyumu’nda oynanıyor. Saat 21.00'da başlayan maçı hakem Burak Pakkan yönetiyor. Pakkan'ın yardımcılıklarını Oğuz Terzi ve Anıl Usta yapıyor.

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI CANLI İZLE

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ

Erzurumspor- Pendikspor maçı, TRT Spor kanalından şifresiz olarak izlenebilecek.

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

ERZURUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI TRT SPOR CANLI YAYIN İZLE LİNKİ