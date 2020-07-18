TFF 1. Lig'de sezonun 34.haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Hatayspor'un ardından Süper Lig'e yükselen 2.takım oldu.

Erzurumspor'a galibiyeti getiren golleri 7 ve 81’inci dakikalarda Emrah, 30’uncu dakikada penaltıdan Hamroun ve 81’inci dakikada Sissoko'nun attı. Ümraniyespor’un tek golünü ise 57’nci dakikada Muhammed Gönülaçar attı.

İlk iki sıradaki takımların doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, diğer 4 ekibin de play-off oynayacağı TFF 1. Lig'de, Cesar Grup Ümraniyespor'u yenerek puanını 62 yapan Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'de mücadele edecek.

ŞİFO MEHMET, ERZURUMSPOR'U YENİDEN SÜPER LİG'E TAŞIDI

Sezon başında teknik direktör Muzaffer Bilazer ile anlaşarak lige başlayan Erzurum ekibi, ligin 4. haftasında Keçiörengücü'ne mağlup olduğu maçın ardından Bilazer ile yollarını ayırdı.

Yaşanan bu ayrılıktan sonra Erkan Sözeri ile anlaşan mavi-beyazlı ekip, Sözeri ile başarılı bir çıkış yakalayarak 2019-2020 sezonun ilk yarısını 30 puanla 2. sırada tamamladı.

Erzurum temsilcisi, TFF 1. Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük'e 3-1 yenilmesi üzerine Sözeri ile anlaşarak ayrıldı.

Geçen yıl Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray ile 1-1 kalmalarının ardından yönetim ile anlaşarak takımı bırakan Mehmet Özdilek, Sözeri'nin ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da tekrar teknik direktörlük koltuğuna oturdu.

Geçen sezon kötü gidişatın ardından takımdan ayrılan Özdilek, bu sene ise aynı takımın başında Süper Lig'e çıkmanın heyecanını yaşıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

3’ncü dakikada aldığı topla ilerleyen Mücahit Can, kaleci Sehic’le karşı karşıya kaldı. Mücahit Can’ın şutunda Sehic ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.

7’nci dakikada Hamroun’un ortasına iyi yükselen Ömer Şişmanoğlu’nun kafa şutunda top direkten geri döndü. Emrah, önüne düşen topu kafasıyla ağlara gönderdi: 1-0.

23’üncü dakikada Hasic, yaklaşık 25 metreden sert vurdu, kaleci Sehic’in göğsüyle durdurduğu topu defans uzaklaştırdı.

30’uncu dakikada Muhammed Gönülaçar ceza alanı içinde Hamroun’u düşürdü, hakem Arda Kardeşler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Hamroun, topu ağlara gönderdi: 2-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

56’ncı dakikada ceza alanı önünde Aykut’un göğsüyle indirdiği topa Muhammed Gönülaçar gelişine vurarak ağlara gönderdi: 2-1.

61’inci dakikada Emrah orta alanda yakaladığı topu Ömer Şişmanoğlu’na çıkardı. Kaleci Burak’ı geçtikten sonra Ömer Şişmanoğlu’nun attığı şutu defans son anda önledi. Topu önünde bulan Emrah’ın vurduğu topu defans tekrar uzaklaştırmayı başardı.

81’inci dakikada Mücahit’in attığı taç atışında kaleci Burak’ın elinden kaçırdığı topu Emrah filelere gönderdi: 3-1.

88’inci dakikada sol kanattan rakip ceza alanına giren Sissoko, topu ağlara gönderdi: 4-1.

Maçı 4-1 kazanan BB Erzurumspor, adını Süper Lig'e yazdıran ikinci takım oldu.

TARAFTARLAR SÜPER LİG'E YÜKSELMENİN MUTLULUĞUNU YAŞADI

TFF 1. Lig’in 34. haftasında Kazım Karabekir Stadyumu’nda oynanan maçta BB Erzurumspor, Ümraniyespor’u 4-1 mağlup etti. Galibiyetin ardından Havuzbaşı Kent Meydanı'nda maçı dev ekranda izleyen Erzurumsporlu taraftarlar maçın bitiş düdüğü ile büyük coşku yaşadı. Onbinlerce taraftar tezahüratlarla Havuzbaşı Kent meydanından meşalelerle Cumhuriyet Caddesi'ne yürüyerek galibiyeti doyasıya kutladı.

BB Erzurumspor, Ümraniyespor maçından aldığı galibiyetle birlikte puanını 62’ye yükselterek Hatayspor'un ardından Süper Lig’e çıkmaya hak kazanan ikinci takım oldu.