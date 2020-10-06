Erzurumspor ve Trabzonspor, hazırlık maçında karşılaşacak

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Trabzonspor ile 10 Ekim Cumartesi günü hazırlık maçı yapacak.

Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, milli maç nedeniyle verilen arada Trabzonspor ile hazırlık karşılaşması oynayacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadyumu'nda cumartesi günü oynanacak hazırlık maçı, saat 16.00'da başlayacak.

Süper Lig, bu hafta oynanacak olan UEFA Uluslar Ligi maçları nedeniyle araya girdi. Uluslar Ligi'nde Milli Takımımız, Rusya ve Sırbistan ile oynayacak. Trabzonspor ise verilen bu aranın ardından 17 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da son şampiyon Başakşehir ile karşılaşacak.

Erzurumspor, 18 Ekim Pazar günü, saat 13.30'da Hatayspor deplasmanına çıkacak.