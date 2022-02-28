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  3. Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide "savaşa hayır" yazılı tişört giymeyi reddetti!

Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide "savaşa hayır" yazılı tişört giymeyi reddetti!

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı spor camiasında da yankı bulurken Erzurumsporlu futbolcular sahaya 'savaşa hayır' yazılı tişörtlerle çıktı. Aykut Demir'in bu tişörtü giymemesi ise sosyal medyada olay oldu.

Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide "savaşa hayır" yazılı tişört giymeyi reddetti!

Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emri sonrasında Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı tüm dünyada geniş yankı uyandırdı. Rusya'ya birçok ülke ve spor organizasyonu tarafından yaptırım kararı uygulanırken dünyanın her yerinden sporcular da tepkilerini dile getiriyor. Spor Toto 1. Lig'de oynanan BB Erzurumspor - Ankaragücü karşılaşmasının öncesinde yapılan seremonideki görüntüler de tartışmalara neden oldu.

TİŞÖRTÜ GİYMEDEN ÇIKTI

Maç öncesinde BB Erzurumspor'da tüm futbolcular üzerlerine giydikleri "savaşa hayır" yazılı tişörtlerle çıkarak tepkilerini dile getirdi. Takımın kaptanı Aykut Demir'in ise tişörtü giymediği görüldü. Böyle hassas bir konuda Aykut Demir'in tutumu taraftarların dikkatini çekerken sosyal medyadan ise oyuncuya tepki üzerine tepki yağdı.

Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide savaşa hayır yazılı tişört giymeyi reddetti!

OLAYLARIN ADAMI

Daha önce de görüşleri ve yaptığı hareketlerle olay olan Aykut Demir birçok eleştiriye maruz kalmıştı. Bir dönem Trabzonspor'da da oynayan ve o yıllarda İsmailağa cemaatine mensup kişilerle yakınlığı ile dikkat çeken Aykut Demir, cübbe, sarık ve şalvar giyip fotoğraflar çekinmişti. Öte yandan futbolcunun geçmiş dönemlerde silahla ateş açma, doktor dövme gibi olaylara karıştığı da gündeme gelmişti.

Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide savaşa hayır yazılı tişört giymeyi reddetti!

AYKUT DEMİR'İN KARİYERİ

1988 yılında Hollanda’da doğan ve futbol kariyerine de burada başlayan Aykut Demir, 2009 yılında 500 bin Euro bonservis bedeliyle Gençlerbirliği'ne transfer olarak Türkiye'de oynamaya başladı. Ankara ekibinde 4 yıl top koşturmasının ardından 2.9 milyon Euro’ya Trabzonspor'un transfer ettiği Aykut Demir, milli takımda da çeşitli yaş kategorilerinde forma giydi.

Erzurumsporlu Aykut Demir'in hareketi olay yarattı! Seremonide savaşa hayır yazılı tişört giymeyi reddetti!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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