Erzurumspor'un transfer ettiği Adolphe Teikeu kimdir?

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu'yu kadrosuna aldı.

Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Adoplhe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.

Adolphe Teikeu

Adolphe Teikeu Kamgang, Ligue 2 ve Kamerun milli takımında FC Sochaux-Montbéliard'ın savunucusu olarak oynayan Kamerunlu profesyonel bir futbolcudur.

Doğum tarihi: 23 Haziran 1990 (30 yıl yaşında), Bandjoun, Kamerun

Boy: 1,89 m

Kilo: 82 kg

En son takımı : FC Sochaux-Montbéliard

Numara: 36 (FK Metallurg Zaporojye / Defans), DAHA FAZLA

Kardeşleri: Raul Teikeu, Otis Teikeu

Adolphe Teikeu kariyeri