Erzurumspor'un transfer ettiği Adolphe Teikeu kimdir?
ERZURUM (AA) - Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu'yu kadrosuna aldı.Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Adoplhe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı....
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Kamerunlu futbolcu Adolphe Teikeu'yu kadrosuna aldı.
Kulübün Twitter hesabından futbolcunun görüntülerine de yer verilerek yapılan paylaşımda, "Adoplhe Teikeu Erzurumspor'umuzda, camiamıza hayırlı olsun." ifadeleri kullanıldı.
Adolphe Teikeu
Adolphe Teikeu Kamgang, Ligue 2 ve Kamerun milli takımında FC Sochaux-Montbéliard'ın savunucusu olarak oynayan Kamerunlu profesyonel bir futbolcudur.
Doğum tarihi: 23 Haziran 1990 (30 yıl yaşında), Bandjoun, Kamerun
Boy: 1,89 m
Kilo: 82 kg
En son takımı : FC Sochaux-Montbéliard
Numara: 36 (FK Metallurg Zaporojye / Defans), DAHA FAZLA
Kardeşleri: Raul Teikeu, Otis Teikeu
Adolphe Teikeu kariyeri
Haber KaynağıAA