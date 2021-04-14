Chelsa - Porto maç özeti izle 0-1! Taremi'nin röveşata golü Porto'ya yetmediAhırda elektrik kaçağı! Zavallı hayvanlar telef olduTorbalı Belediye Başkanı Uygur solunum rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldıAvcılar Kaymakamı aşı çağrısında bulunduSON DAKİKA! Bakan Çavuşoğlu'dan Rusya'nın seyahat kısıtlamasına ilişkin açıklamaCumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan Erkan Oğur düzenlemeli türkü: Hiç oldum!Ramazan fırsatçıları iş başında! Samsun'da tavuğa 5 TL zam geldiOsmaniye'de iftarda yemeksiz sofra olmayacakErkan Oğur kimdir, nereli, kaç yaşında? Albümleri nelerdir?İnternet kafeler açık mı? İnternet kafeler kapandı mı 2021?
İstanbul10 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Mustafa Elnezzel, daha annesinin karnındayken rejim tarafından atılan bombalı saldırı sonucu sakat doğdu.

Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

2017 yılında dünyaya gelen Suriyeli Mustafa, henüz doğmadan bombalı saldırının en büyük mağdurlarından oldu. İki bacağı ve kolları olmadan dünyaya gelen ve iç savaş nedeniyle Suriye'de tedavi edilemeyen Mustafa, 2019 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye göç etti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Elnezzel Ailesi, yaşam mücadelesini devam ettiriyorlar.

2013 yılında rejime karşı savaşta bir bacağını kaybeden 32 yaşındaki baba Munzer Elnezzel de tek bacağı ile hayata tutunmaya çalışıyor.

Baba Munzer Elnezzel, "2019 yılında Türkiye'ye göç ettik. Oğlum Mustafa henüz annesinin karnında iken rejim tarafından atılan kimyasal madde sonucu bu duruma geldi. Tek istediğimiz oğlumun protez bacağa ve sağlığına kavuşması" dedi.

Küçük Mustafa da, İHA muhabirine, protez bacaklarına kavuşup okula gitmek istediğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

Esad Rejiminin bombalı saldırısı sonucu sakat doğan Mustafa hayata tutunmaya çalışıyor

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT