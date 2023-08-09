Esad'dan küstah açıklama: Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler

Suriye'deki rejimin lideri Esad, "Suriye'deki terörizm, bir Türk ürünüdür" ithamında bulunarak, "Erdoğan'la onun sunduğu şartlar altında görüşmeyeceğim. Erdoğan benimle görüşerek, Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istiyor." dedi.

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Esad'dan küstah açıklama: Türkiye ve Erdoğan için çok ağır sözler

Ankara-Şam arasında normalleşme çabaları gündemdeki yerini koruyor. Rusya'nın başkenti Moskova'da, Mayıs ayında, eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Suriyeli mevkidaşı Faysal el-Mikdad, 11 yıl sonra iki ülke arasındaki en üst düzey teması kurmuştu.

NORMALLEŞMENİN ÖNÜNDE BÜYÜK ENGELLER VAR

İki ülke her ne kadar ilişkileri normalleştirmek istese de sunulan şartlar Ankara-Şam için iki zıt kutup gibi. Suriye, Türk askerinin ülkeden tamamen çekilmesini ön talep olarak masaya koyarken, Türkiye de bunun terörle mücadeleye ağır darbe vuracağına inandığı için pozisyonundan geri adım atmıyor. Esad daha önce de Türk askeri Suriye'den tamamen çekilmeden Erdoğan'la masaya oturmayacağını söylemiş, Suriyeli yetkililerden de benzer açıklamalar gelmişti.

ERDOĞAN KAPIYI AÇIK BIRAKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı ortasında yaptığı açıklamada bir açıklamada, "Suriye'yle kapıyı kapama gibi bir durumumuz söz konusu değil, kapı açık. Dörtlü zirveler yapılsın ama biz Esed'le de görüşme noktasında kapalı değiliz, görüşürüz. Onların bize yaklaşım tarzı önemli. Suriye'de Esed maalesef Türkiye'nin Kuzey Suriye'den çıkmasını istiyor. Böyle bir şey olamaz. Sınırlarımızda teröristler varken biz nasıl çıkarız? Aynı ifadeyi farklı ülkelere kullanabiliyor mu? Kullanamıyor. Onun için de adil yaklaşım arıyoruz. Bu adil yaklaşım olduktan sonra mesele yok, bunların hepsini aşarız." demişti.

ESAD: ERDOĞAN'LA SUNDUĞU ŞARTLAR ALTINDA GÖRÜŞMEYECEĞİM

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan açıklamar yaptı.

Sky News Arabia kanalına röportaj veren Esad, "Erdoğan'la onun sunduğu şartlar/kıstaslar altında görüşmeyeceğim." dedi.


TÜRKİYE'Yİ TERÖRİZM YARATMAKLA SUÇLADI

"Erdoğan'ın benimle görüşmek istemesinin amacı, Suriye'deki Türk işgalini meşrulaştırmak istemesidir." diyen Esad, suçlamaları daha da ileri taşıyarak, "Suriye'deki terörizm, bir Türk ürünüdür." dedi.

Esad ayrıca, "Mültecilerin geri dönüşünün önündeki en büyük zorluk, terörizmin tahrip ettiği altyapıdır." ifadesini kullandı.

TAMAMI BU AKŞAM YAYINLANACAK

Bir bölümü yayınlanan röportajın tamamının bu akşam yayına alınması bekleniyor.

Kaynak: haber7.com

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