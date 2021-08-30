Esat Nedim Tengizman kimdir, nereli? Kaç yaşında ve neden öldü? Eşi kim? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralar internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılan konular arsında yerini aldı. İşte knouyla ilgili bilgiler...

ESAT NEDİM TENGİZMAN KİMDİR, NERELİ?

Esat Nedim Tengizman 9 Ocak 1897 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Osmanlı’nın Katib-i Umumi’si, Annesi Vasfiye hanım ise ev hanımı idi. Esat Nedim, o dönemin muallim mektebini bitirdikten sonra askerde telsiz zabiti iken, Mustafa Kemal Paşa’nın emriyle “Başkumandanlık Fotoğraf Zabitliği’ne atandı. Esat Nedim Tengizman, tüm Kurtuluş Savaşımızı fotoğraflarla belgeledi. Savaştan sonra (1923) öğretmenlik ve İstanbul Arkeoloji Müzesi Fotoğraf Servisi Şefliği görevlerinde bulundu. 1957 yılında oğlu İnal Tengizman, Hayat Mecmuası’nda foto muhabiri iken, 10 Kasım için babasının 30 Ağustos 1924’te çektiği Atatürk fotoğrafını, dergiye götürmesiyle keşfedilen Esat Tengizman’ın bu suretle albümü yapıldı. Emekli olduktan sonra 4 yıl Hayat Mecmuası’nda çalışan Tengizman’ın tamamına yakını kendi çektiği fotoğraflardan oluşan bir Atatürk Albümü ancak 1972 yılında yayımlanabildi. Fotoğrafları posta pulları üzerinde de kullanılan Tengizman’ın Cumhuriyet Gazetesi’nde foto muhabirliği yaptığı yıllarda çektiği fotoğrafların bir kısmı oğlu İnal Tengizman sayesinde yangından kurtulabilmiştir.

KAÇ YAŞINDA VE NEDEN ÖLDÜ?

Arşivinin önemli bir kısmı Üsküdar’ın Çiçekçi semtinde 4 katlı ahşap konağın yanması üzerine yok olan Esat Nedim Tengizman, 25 Ocak 1980 tarihinde Kadıköy Şaşkınbak­kal’da, gece, bir otomobilin kendisine çarpması suretiyle 83 yaşında hayatını kaybetti.

EŞİ KİM? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

İstiklal Harbi ile ilgili fotoğraflarının tamamını 10×15 mentor Reflex makinesiyle çeken Tengizman bütün ruhu ile kendini İstiklal Harbimize vakfetmiş bir sanat adamı idi. Eşi, Tunus Beylerinden Mahmut Benaiad (Benhayat)’ın torunu Nimet Benaiad, tahsilini Paris’te yapmış bir Osmanlı sürgünü idi. Savaş yıllarında memleketin istiklali için vatana dönüp Kızılhaç’ta görevli iken bir hemşire olarak Hilali Ahmer’e girip Kadıköy Saint Joseph’te cepheden gelen yaralılara bakıyor ve onları iyileştirmek için gece gündüz demeden çalışıyordu. Esat Nedim'in İnal isminde bir oğlu olduğu bilinmektedir.