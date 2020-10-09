Eşcinsel çiftten korkunç plan! Kiralık katil tutup kocasını vurdurttu
Ordu’nun Ünye ilçesinde eşcinsel iki kadın bir olup korkunç bir plan yaptı. Birlikte yaşayan eşcinsel kadınlardan evli olan, kiralık katil tutarak kocasını öldürmek istedi. Kiralık katilin vurduğu koca ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kocasını öldürmek isteyen kadını yakalamak için polis çalışma başlattı.
Ordu Ünye'ye bağlı Çınarlık Mahallesi’nde yaşanan olayda komşu olan eşcinsel kadınlar A.O., ile H.S., bir süre gizli ilişki yaşayıp ardından birlikte kalmaya başladı. Kadınlardan evli olan A.O., ilişkilerine engel olduğunu iddia ettiği kocasını öldürmek istedi. Eşcinsel kadın kiralık katil tutarak, kocasını vurdurttu.
KAÇAN KADIN HER YERDE ARANIYOR
Birlikte yaşadığı H.S. isimli kadın komşusu ile birlikte kiralık katil bulan A.O., iddiaya göre kocasını Çınarlık Mahallesi’nde silahla vurdurttu. Ağır yaralanan H.O. önce Ünye, ardından ise Ordu Devlet Hastanesine götürüldü. Polis ekipleri olayla ilgili yaptığı geniş çaplı incelemede, kadınların birlikte yaşadığını ve eşcinsel olduklarının bilgisine ulaştı. Kadınlar ve olayda yardımı bulunan iki kişi daha gözaltına alınırken, H.O.’yu yaralayan şahsı arama çalışmaları ise sürüyor.