2021 yılının 19 Haziran gününe denk gelen Babalar Günü için vatandaşlar, babalarını mutlu edecek sözleri şimdiden araştırmaya başlandı. Eşe babalar günü sözleri duygusal 2021 | Kocaya babalar günü sözleri 2021 başlığı ile aratılan bu konu hakkında biz de gereken bilgileri toplayıp haberimizde derledik. İşte tüm ayrıntılar...

BABALAR GÜNÜ TARİHÇESİ

Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünmekteydi. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda altı çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir.

Babalar Günü ilk kez 19 Haziran 1910'da Washington'un Spokane şehrinde kutlanmıştır.1924 yılında Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Calvin Coolidge kutlamaları desteklemiş; ama resmi olarak Babalar Günü ilan etmemiştir.1966 yılında ise o dönemin başkanı Lyndon Johnson, her yıl haziran ayının üçüncü pazarının Babalar Günü olarak kutlanacağını açıklayan bir bildiri yayımlamıştır. 1972 yılındaysa başkan Richard Nixon'ın imzasıyla Babalar Günü yasal olarak ABD'de resmi tatil ilan edilmiştir.

Katolikler ise Babalar Günü olarak farklı bir tarihi kutlarlar. Onlar bu kutlamayı dini açıdan ele alıp Hıristiyanlık peygamberi İsa'nın babası anısına, Mart ayının 19. gününü St. Joseph Günü adı altında babalarına armağan etmektedirler. Bazı ülkelerde bu kutlamalar dini özelliklerinin dışına çıkmıştır.

EŞE BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ DUYGUSAL 2021

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Bu dünyada her şeye alışabilirim ama senin yokluğuna ASLA… Allah seni başımızdan eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun canım.

Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun…

Evi DİŞİ KUŞ kurar, ama ERKEK KUŞ onu “YUVA” yapar. Sıcacık yuvamız, sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Güvenilir, harika ve nezaket dolusun. Sen benim hayat arkadaşım, baş tacım ve çocuklarımın babasısın. Hayatım seninle mutlu anlar ve AŞKLA dolu. Babalar Günün kutlu olsun AŞKIM!

Seninle, hayatım renklendi. Seninle, gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.

Bir anne düşün… Bir evladı var. Güzel ve sevimli… Bu çocuk elini ateşe soksa anne ne yapar? Hemen yerinden fırlar, çocuğunu kapıp alır. İşte öyle de, ben bir ateş uçurumunun kenarındaydım. Düşmek üzereydim. Sene beni ateşten kapıp aldın. Sana minnettarım Aşkım. Babalar Günün kutlu olsun.

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşinin, Babalar Günü kutlu olsun.

Karanlık dünyamın ışığısın sen, can yoldaşım. İyi ki varsın. Ne kadar konuşsam boş, yetmez kelimeler sana sevgimi anlatmaya. Allah başımızdan eksik etmesin seni, bazen seni ne kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler canım kocam, Babalar Günün kutlu olsun.

Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi AİLE haline getiren harika bir AŞK… Bunun için sana minnettarım! Babalar günün kutlu olsun CANIM!

Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin HAYATIMI TANIMLIYOR. Hayat senin yüzünden harika! Babalar Günü kutlu olsun!

KOCAYA, EŞE BABALAR GÜNÜ SÖZLERİ 2021

Huzur ve dert ortağım babalar günün kutlu olsun.

Canım sevgilimi hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Babalar günün kutlu olsun dünyanın en iyi babası.

Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle, babalar günün kutlu olsun.

Sen evimizin neşesi Hayat güneşimiz. Babalar günün kutlu olsun!

Sevgisiyle yuvamızı sarıp sarmalayan biricik eşim, babalar günün kutlu olsun.

Çocuklarımın kahramanı, biricik eşim babalar günün kutlu olsun.

Allah’ıma binlerce şükür, senin gibi bir eşim olduğu için. Babalar günün kutlu olsun canım.

Çocuklarımın babişi, iyi ki varsın, iyi ki bizimlesin. Babalar günün kutlu olsun.

Hiçbir harfi sensiz bir cümleye kurban etmedim. İyi ki varsın baş tacım. Babalar günün kutlu olsun.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Hayat arkadaşım, can yoldaşım, gönüldaşım seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun biriciğim.

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Babalar günün kutlu olsun.

Zihnim, her zaman bir babanın nasıl olur da bu kadar harika olduğuna, inanamamıştır. Babalar günün kutlu olsun canım!

Yokluğun suya yazı yazmak kadar zor, sensizlik; işte o benim için ölüm. Canım, nefesim babalar günün kutlu olsun.

Sen benim için çok şeysin benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kişisin. Seni çok seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Ömrümün sonuna kadar yanı başından ayrılmayacağıma söz veriyorum. Babalar gününü evlatlarınla beraber kutlarız.

Sen benim hayat arkadaşım ve en kıymetlimsin. Allah’ım sana sağlık, afiyet versin başımızdan ayırmasın. Babalar günün kutlu olsun.

Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun.

İyi ki varsın, iyi ki doğmuşsun ve milyonarca insandan beni seçmişsin. Canım, sevgilim, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Bu renksiz dünyamın tek rengi sensin. Tek yaşama sebebimde yine sensin. Seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun.

Bu dünyada acıya, kedere, yokluğa hatta ölüme bile alışabilirim. Ama sensizliğe ve sensiz kalmaya asla alışamam. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Yokluğun yağmura yazı yazmak kadar zor, sensizlik ölüm kadar acı, sen nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin, babalar günün kutlu olsun.

Hayatımda dünyadaki en iyi babaya ve erkeğe sahibim. Sana istediğin ve hak ettiğin sevgiyi vermeye kararlıyım. Seni seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Seninle, hayatım renklendi. Seninle, gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.

Yaşanacak güzellikler gözlerinde ki ışık gibi umut verici olsun, umutların kalbin gibi temiz olsun, temiz umutların seni huzurla doldursun, babalar günün kutlu olsun.

Sana layık bir eş olmak için hayatım boyunca çalışacağıma bu mutlu günde bir kez daha söz veriyorum. Babalar gününü kutlarım bir tanem.

Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana ”eşim” diye bildiğim için çok şanslıyım. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Sen dileklerimsin, yaşadığım hayatın içinde can nefesisin, sen bir değil bin asra bedelsin, sen hayatımda ki tek özelsin bebeğim, babalar günün kutlu olsun.

Bu gözler seni gördü başkasını pekguzelsozler.com görmez artık, bu yürek senle güldü başkasıyla gülmez artık, bu gönül seni sevdi başkasını sevmez artık, bu ömür senle biter başkası olmaz artık. Babalar günün kutlu olsun bir tanem.

Kalbim taştan kayadan olsa, sıcacık sevgi dolu bakışınla erir giderim. Gözlerinden bir damla yaş düşse bu dünyayı ateşe veririm. Sen benim kıymetlimsin! Babalar günün kutlu olsun hayatım.

BABALAR GÜNÜ ŞİİRLERİ

Canım Babam

Babam sen evin kahramanı

İyi ki hep yanımdasın

Emin ol her zaman aklımdasın

Çünkü sen benim canım babamsın

Hayat seninle her zaman güzel

Babacığım senin yerin benim için her zaman özel

Ben sana sadece sevgimi verebilirim

Benim sana sevgim sadece göksel

Babalar Günü İçin

Canım babacığım bugün babalar günü

Unutmadım seninle geçirdiğimizi dünü

Benim için her zaman sende var bir büyü

Bana yaşamı sen öğrettiğin çünkü

Nasıl unutabilirim yüzünü

Her zaman sende gördüm bütünü

Gözlerinde dağıtmalı sevgim hüznünü

Senin kolların unutturur dertlerimin tümünü

Babalar günün kutlu olsun

Yüzün her zaman neşeyle dolsun

Benim için hayatımda her zaman özelsin

Ayrı kaldıklarımız artık bir son bulsun

Uzaktaki Babaya Özlem

Baba ben senden ayrı kimi sevsem

Kime kızsam ya da kime gülsem

Bir türlü bunları bilemem

Çünkü senden başka kime gitsem?

Bir daha kimselere görünmem

Senin bana yaptıklarını unutmam

Affet babacığım seni üzdüysem

Seni asla bir daha incitmem

Babacığım şimdi uzaklardayız

Ancak çift bir bedende tek canız

Her zaman beni sevdin şartsız

Şahittir buna göklerdeki yıldız.

Özlemler bir gün son bulacak

Gökte tekrar kuşlar uçacak

Çocuğun senin söylediklerine uyacak

İşte o zaman babam elimi tutacak

Babaların En İyisine

Baba tekrar ellerini bana uzatmak

Şimdi çok zor bu durumdan kurtulmak

Ama son bulacak acılı günler muhakkak

İşte o zaman kalbimiz tekrar sevgiyle dolacak

Bulaşacağınız birbirimizle koşarak

Şimdilik tek tek günleri sayacak

Ardından tüm hüzünleri bir kenara atacak

Ve kapımızı mutluluk çalacak

Babalar günün bu şiirle mutlu olacak

Yok seninleyken hiçbir şey korkacak

Sensiz geçen günlerde her zaman çiçekler solacak

Seni çok seven çocuğun da sana bu şiiri yazacak.

Babamın Düşleri

Her zaman benim içindi babamım düşleri

Ne zaman düşünse binerdi omzuna yükleri

Benim yüzümü görünce bilirdi gülmeyi

Hiçbir zaman yoktu benden şüphesi

Şimdi büyüdüm ve kocaman insan oldum

Her geçen gün ise babamdan uzakta soldum

Anıları bugün bir bir cebime koydum

Babacığım ben sadece senin sevginle doydum.

Uzakta kaldığımızdan beri ben yoktum

Her geçen gün daha fazla kahroldum

Bitmeyen karanlıklar ortasında kayboldum

Her şeye rağmen babam beni sever diyordum.

Öyle oldu ve baba beni hiçbir zaman bırakmadın

Benim kadar kimseyi göklere çıkarmadın

Sen benim kalbimin diyarındasın

Getirir sevgi dolu kokunu rüzgârların.