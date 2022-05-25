19 Haziran 2022 Babalar Günü sebebiyle, eşi, sevgilisi veya hayat arkadaşı olan kadınlar Eşe, sevgiliye, erkek arkadaşa en güzel babalar günü mesajı 2022 | Kocaya babalar günü mesajı 2022 konu başlıklarına göz atmaya başladı. Bizler de haberimizde en güzel babalar günü mesajlarını derledik. İşte, Eşe, sevgiliye, erkek arkadaşa en güzel babalar günü mesajları...

EŞE, SEVGİLİYE, ERKEK ARKADAŞA EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJI 2022 | KOCAYA BABALAR GÜNÜ MESAJI 2022

Allah’ıma binlerce kez şükürler olsun ki sen varsın ve milyonlarca insan içinden beni seçmişsin. Seni çok seviyorum, hayat arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun.

Bu zorlu, acımasız dünyada sığınacağım tek güvenli limanım… Sen olduğun sürece bütün zorlukları beraber aşarız. Babalar günün kutlu olsun aşkım.

Seni çok seviyorum. Hayat yoldaşım. Ama biliyorum, sevgimi sana yeterince gösteremiyorum. Oysa herkes bırakıp gitse de yanımda bir tek senin kalacağını da biliyorum. Benim ve çocuklarımız için, bize verdiğin her şey için çok teşekkürler hayatım. Dünyanın en eşsiz erkeğinin, Babalar Günü kutlu olsun.

Seni tahayyül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Allah’ım diyorum. Ben ne yaptım da seni bana, beni sana yazdı. Babalar günün kutlu olsun bir tanem…

ALLAH’IM bana harika bir koca, yakışıklı bir eş ve çocuklarımız için iyi bir baba verdi. Hayatımda böyle bir nimet olduğun için ALLAH’IMA şükrediyorum. Babalar günün kutlu olsun!

Yokluğun suya yazı yazmak kadar zor, sensizlik; işte o benim için ölüm. Canım, nefesim babalar günün kutlu olsun.

Sen en güzel dileklerimdesin. Sen verdiğim nefesimdesin. Sen bir değil binlerce asra bedelsin. Sen hayatımdaki en ÖZELSİN. Seni çok seviyorum aşkım. Babalar gününü kutlu olsun.

Sen muhteşem bir EŞ ve mükemmel bir KOCASIN. Olağanüstü bir erkeksin. Senin hayatımda olman, hayatımızı senin bildiğinden bile daha harika yapıyor. Babalar Günün kutlu olsun HAYATIM!

Hiçbir nefesi, hiçbir anı sensiz yaşamak istemem… Evimizin direği, evimizin reisi, iyi ki varsın baş tacımız. Babalar günün kutlu olsun can yoldaşım.

EŞE EN GÜZEL BABALAR GÜNÜ MESAJLARI KISA, UZUN, RESİMLİ!

Anıların, umutların ve hayallerin hep huzur dolu olsun babalar günün kutlu olsun her şeyim.

Bu dünyada her şeye alışabilirim ama senin yokluğuna ASLA… Allah seni başımızdan eksik etmesin. Babalar günün kutlu olsun canım.

Sensiz ne hayatın, ne yaşamanın anlamı var. Hayat arkadaşım, yoldaşım, seni çok ama çok seviyorum babalar günün kutlu olsun…

Evi DİŞİ KUŞ kurar, ama ERKEK KUŞ onu “YUVA” yapar. Sıcacık yuvamız, sıcacık ailemiz için sana binlerce kez teşekkür ediyorum. Babalar Günün kutlu olsun.

Güvenilir, harika ve nezaket dolusun. Sen benim hayat arkadaşım, baş tacım ve çocuklarımın babasısın. Hayatım seninle mutlu anlar ve AŞKLA dolu. Babalar Günün kutlu olsun AŞKIM!

Seninle, hayatım renklendi. Seninle, gönül bahçeme baharlar açtı. Yaşama sebebim, seni çok seviyorum. Babalar günün kutlu olsun aşkım.

Bir anne düşün… Bir evladı var. Güzel ve sevimli… Bu çocuk elini ateşe soksa anne ne yapar? Hemen yerinden fırlar, çocuğunu kapıp alır. İşte öyle de, ben bir ateş uçurumunun kenarındaydım. Düşmek üzereydim. Sene beni ateşten kapıp aldın. Sana minnettarım Aşkım. Babalar Günün kutlu olsun.

Okuduğum en güzel ve gizemli kitapsın sen canım kocam. Seni öyle seviyorum ki bunu anlatmaya kelimeler yetmez. Dünyanın en yakışıklı eşinin, Babalar Günü kutlu olsun.

Karanlık dünyamın ışığısın sen, can yoldaşım. İyi ki varsın. Ne kadar konuşsam boş, yetmez kelimeler sana sevgimi anlatmaya. Allah başımızdan eksik etmesin seni, bazen seni ne kadar hak ettiğimi düşünüyorum. Teşekkürler canım kocam, Babalar Günün kutlu olsun.

Hayatımda sahip olmadığım pek çok şey var, ama kesinlikle ÇOK ŞANSLI olduğum bir şey SEN varsın. Babalar Gününü kutlu olsun bitanem!

Zihnim, her zaman bir babanın nasıl olur da bu kadar harika olduğuna, inanamamıştır. Babalar günün kutlu olsun canım!

Her beklentimi aşan hayallerimin prensi, seni çok seviyorum. Ben çok şanslı bir kadınım. Babalar günün kutlu olsun!

Yeterince demediğimi biliyorum Yeterince yüksek sesle söylemediğimi de biliyorum. Hissettiğim kadar tutku ile söylemediğimi de biliyorum. Ancak, harika bir kocayla evli olduğumu ve SENİ her şeyimle sevdiğimi bilmeni istiyorum! Babalar günün kutlu olsun AŞKIM!

Bu muhteşem yuvayı birlikte kurduk. Bu, bizi AİLE haline getiren harika bir AŞK… Bunun için sana minnettarım! Babalar günün kutlu olsun CANIM!

Arkadaşlığın, ailemize olan bağlılığın ve sevgin HAYATIMI TANIMLIYOR. Hayat senin yüzünden harika! Babalar Günü kutlu olsun!

Sen benim için çok şeysin Benim sırdaşım ve hayatımdaki en önemli kişisin. Seni çok seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Hayatımda dünyadaki en iyi babaya ve erkeğe sahibim. Sana istediğin ve hak ettiğin sevgiyi vermeye kararlıyım. Seni seviyorum! Babalar günün kutlu olsun!

Seninle evlenmek şimdiye kadar hayatımda verdiğim en doğru karardı. Seni çok seviyorum AŞKIM. Babalar günün kutlu olsun!

Sensizlik benim için ölüm, canım eşim. Sen benim için nefes kadar önemli, canım kadar değerlisin. Dünya bütün dertleri ile üstüme ‎geldiğinde, bana açılan koruyucu şemsiyesin sen, seni çok seviyorum. Dünyanın en muhteşem erkeğinin, Babalar Günü kutlu olsun.

Sen yolumu kaybettiğimde, karanlıkta bana hep kutup yıldızı oldun. Ne zaman yolumu kaybetsem, senin orada olduğunu bilmek bana güven veriyor. Dünyanın en eşsiz yıldızının, Babalar Günü kutlu olsun.

EŞE BABALAR GÜNÜ'NDE NE ALINIR?

TASARIM SEVEN BABALARA

Babalar Günü hediyesi kişisel olsun diyorsanız üzerinde cümle ya da fotoğraf olan özel tasarım bardak, çerçevelere göz atmakta fayda var. Hem de bu tarz hediyeler cebinizi de yakmamış olur. Baskılı bir tişört ya da pijama takımı da hediye edebilirsiniz.

KLASİK GİYEN BABALARA

Babanız eğer, sık sık gömlek giyiyorsa ona kol düğmesi alabilirsiniz. Eğer bu düğmenin özel olmasını tercih ederseniz, babanızın isminin baş harflerini kol düğmesine yazdırabilirsiniz. İş yaşamında aktif olarak ciddi kıyafetler giyiyorsa takım elbise, gömlek, ceket, kravat gibi giyim ürünleri de satın alabilirsiniz.

SPOR TAKILAN BABALARA

Babanız günlük hayatında spor giyinmeyi seviyorsa, polo yaka tişört ya da jean pantolon satın alabilirsiniz. Bu tarz hediyeler kullanışlı olmasıyla da öne çıkıyor.

HOBİ DÜŞKÜNÜ BABALARA

Eğer babanızın özel bir hobisi varsa veya koleksiyon yapıyorsa seçmeniz kolaylaşacaktır. Örneğin; satranç, tespih, tenis sevenler için raket seti…

İlk defa Babalar Günü‘nü kutlayacaklara esprili baskılı bir t-shirt armağan edebilirsiniz. Yeni doğan bebeğe de yine aynı tarz bir body ile baba oğul- baba kız bir takım hediye alabilirsiniz. Ya da Babalar Günü‘nde babanızın en sevdiği bir filmin posterine resmiyle bir montaj yaptırtıp ona etkileyici bir hediye alabilirsiniz.

Babanız maceraperest ruhlu ise size akrobasi uçuşunu öneriyoruz. Dünyaca ünlü bir pilot ile havada taklalar atarak İstanbul semalarında son derece heyecanlı bir gün yaşamasını sağlayabilirsiniz. Her sene aldığınız gömlek, kravat gibi giyim eşyaları artık sizin için sıradan bir hediye ise bu ürünleri nakışlatarak babanızın adına özel mesajlı bir hale getirtebilirsiniz.

Her şeyin en güzeline layık babanıza bir teşekkür hediyesi ve onu ne kadar çok sevdiğinizi anlatan bir hediye de seçebilirsiniz.

Örneğin; “Yılın En İyi Babası” oscarı, “Şampiyon Babam” kupası, “Mükemmel Babaya” itafen bir plaket gibi.

Babalar Günü‘nde babaya en güzel hediye anlamında saklı olacaktır. Babanızla çekilmiş güzel bir fotoğrafınızdan hazırlanacak masa üstü bir pano, ona tüm gün sizi hatırlatacak ve gülümsetecek bir Babalar Günü hediyesi olacaktır.

Yine babanızın mesleğine göre ismiyle beraber nakışlı bir havlu ya da “Süper Baba” yazılı, isminin baş harflerinin nakışlandığı bir bornoz ile onu çok özel hissettirebilirsiniz.