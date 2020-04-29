Esed rejiminden Türkiye'ye yönelik provokatif eylem!

Esed rejimi, ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin bilgileri derledikleri online Suriye haritasına İskenderun'u da ekledi.

İSKENDERUN, REJİME AİT SİTEDEKİ HARİTADA SURİYE SINIRLARINDA GÖSTERİLDİ

Rejime ait web sitesinde yer alan haritada İskenderun Suriye sınırlarında gösterildi. Sitede yer alan haritanın kuzey batısında "İskenderun" olduğu görülüyor.

TÜRKİYE'Yİ KIŞKIRTMAK İÇİN KULLANILDI

Rejimin, İdlib'de yüzlerce sivil insanı hedef alan saldırılarını durdurmak için gerçekleştirdiği Bahar Kalkanı harekatında, Esed Türkiye'yi hedef alan açıklamalar yapmıştı. Esed'in Suriye haritasındaki bu eklemeyle koranavirüs salgınını bile Türkiye'yi kışkırtmak için kullandığı değerlendiriliyor.