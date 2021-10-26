Akaryakıt fiyatlarındaki artışın ardından adını sıkça duyduğumuz eşel mobil sistemi vatandaşlar tarafından oldukça merak edilmeye başlandı. Bu kapsamda internet arama motorlarında Eşel mobil ne demek? Eşel Mobil sistemi nedir, devam edecek mi 2021? şeklinde araştırmalar yapılıyor. Peki Eşel mobil ne demek? Eşel Mobil sistemi nedir, devam edecek mi 2021? İşte o sorulara ilişkin cevaplar...

EŞEL MOBİL NE DEMEK?

Eşel mobil kelimesi, Fransızca "echelle mobile" (hareketli ölçek) kelimesinin Türkçe'ye çevrilmiş halidir. Eşel mobil fiyat veya ücret belirmesinde hareketli bir ölçeğin kullanılması anlamına gelir. Bu anlamda akaryakıt fiyatlarında yaşanan değişimler sonucunda son günlerde sıkça kullanılan kelimelerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ NEDİR, DEVAM EDECEK Mİ 2021?

Eşel mobil sistemi, tüketicilerin satın alma gücünü koruyabilmek için, ücretlerin enflasyondaki artışı dikkate alarak kendiliğinden ayarlanmasına olanak sağlayan bir sistemdir. Böylece çalışanların ücret artışları için sözleşmelerle güncelleme yapmak yerine, ücret artışları otomatiğe bağlanmaktadır.

Eşel mobil sistemi akaryakıtta ilk olarak 2018 yılında uygulanmaya başlamış ve yıl sonunda uygulamadan kaldırılmıştır. 10 Nisan 2019 tarihi itibariyle kademeli olarak yeniden uygulanmaya başlayan eşel mobil sistemiyle akaryakıtta devlet tarafından karşılanan tahmini vergi veya bir başka ifadeyle akaryakıtta eşel mobil sisteminin maliyeti 27 Mayıs 2019 itibariyle 1.32 milyar TL oldu.

Akaryakıtta eşel mobil sistemi 2022'de de devam edecek. Fiyat artışlarının bir kısmı ÖTV'den karşılanarak satış fiyatına yansıtılmayacak.