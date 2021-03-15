Esenler'de dehşet dolu anlar! Silahlı kavga sonucu 3 şahıs yaralandı

Esenler İlçesi Hacı Bayram Veli Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında gerçekleştiren olay iddiaya göre 8 kişi arasında henüz bilinmeyen bir sebep ile silahlı tartışma yaşandı. Silahlı kavgada Y.Y., V.T. ve T.Y. isimli 3 kişi tartışma sonucu silahla yaralandı.

Olay yerindeki kişiler koşarak uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bilgisi verildi.

HINÇLARINI ALAMAYINCA HASTANEYE KURŞUN YAĞDIRDILAR

Esenler'de yaşanan silahlı kavganın ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinin önüne plakası alınamayan bir araç ile gelen kimliği belirsiz kişilerce havaya silahla ateş ederek kayıplara karıştığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri acil servisin önünde inceleme yaptı. Polis ekipleri birbirine yakın saatlerde meydana gelen her iki olayın bağlantılı olup olmadığı yönünde çalışmalar yürütürken, konuya ilişkin soruşturma devam ediyor.