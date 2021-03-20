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  3. Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı yaşanmazken, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında trafikte kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Esenler'de 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi, 2 kişi yaralandı. Can kaybının yaşanmadığı kazada, uzun araç kuyrukları oluştu. Otogar Bağlantı yolunda saat 15.00 sıralarında meydana gelen kaza, iddialara göre şu şekilde meydana geldi. 34 JR 8001 plakalı KİA Ceed marka otomobilin sürücüsü ani şekilde fren yaptı. Bunun üzerine, seyir halindeki 34 TGG 44 plakalı Renault Symbol marka ticari taksi de duramayarak ani fren yapan otomobile çarptı. Ardından, 34 KH 4768 plakalı Renault Clio marka araç, bir motosiklet ve 39 EV 862 plakalı Dodge marka kamyonet kazaya karıştı. Çarpışma etkisi ile motosiklet sürücüsü yerde düşüp sürüklenirken,  otomobil sürücüsü de başını vurarak hafif şekilde yaralandı.

Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırılırdı. Otomobil sürücüsünün tedavisi ise olay yerinde tamamlandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polis ekipler trafik güvenliğini sağlamak için olay yerinde önlemler aldı. Trafik akışı tek şeritten sağlandı.

Esenlerde zincirleme kaza: Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Olay sonrası kazaya karışan araç sürücülerinden biri, "En önde KİA var. Onun önünde bir araç fren yapıyor. KİA duramıyor. Ticari taksi KİA’ya vuruyor. Benim önümde de motosiklet vardı. Motosiklet ticari taksiye vurdu. Ben motosiklete vurmamak için arabayı sağ taraftan kurtarmaya çalıştım. Kurtaramadım, taksiye vurdum. Kazaya 5 araç karıştı." dedi.

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