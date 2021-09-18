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  3. Esenyalı'da korkutan olay! Mahalle tarandı, insanlar sokağa döküldü!

Esenyalı'da korkutan olay! Mahalle tarandı, insanlar sokağa döküldü!

İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı mahallesinde gerçekleşen bir düğünde tarafların tartışması sonucu kavga meydana geldi. Çıkan kavgada mermiler havada uçuşurken mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.

Esenyalı'da korkutan olay! Mahalle tarandı, insanlar sokağa döküldü!

İstanbul'un Pendik ilçesinde bulunan Esenyalı mahallesinde bir düğün gerçekleşti. Düğün esnasında düğün salonunun yakınlarında çay ocağı olan bir esnaf, düğün sahiplerine henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı sert çıktı. Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimlikleri belirlenemeyen şahıs veya şahıslar tartıştıkları esnafa ateş açmaya başladı. Mahallelinin polise ihbar vermesi sonucunda olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

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İddiaya göre, düğün salonunun bulunduğu alanın yakınlarında çay ocağı olan bir esnaf, düğün sahiplerine sert çıkıştı. Tartışma halinde başlayan konuşma bir anda kavgaya dönüştü. Çıkan kavga sonucu 2ölü 9 yaralı olduğu iddia ediliyor! Mahalle sakinleri Twitter'da yaşadıkları korku dolu anları paylaşmaya devam ediyor.

Esenyalı'da korkutan olay! Mahalle tarandı, insanlar sokağa döküldü!

Olaya ilişkin detaylı bilgi geldikçe haberimize ekleme yapılacaktır...

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