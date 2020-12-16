Esenyurt'ta dehşet! 18. kattan düşen genç kızın o anlarına erkek arkadaşı tanıklık etti!

Esenyurt’ta 2051’nci sokakta saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, bunalımda olduğu öne sürülen 22 yaşındaki Gülnur E. kaldığı rezidansın 18. katından aşağıya düştü. Rezidansın önünde park halinde bulunan otomobile çarptıktan sonra beton zemine çakılan genç kızın düşme anı anbean kameralar tarafından kaydedildi.

İNTİHAR MI CİNAYETE TEŞEBBÜS MÜ?

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans olay yerine sevk edildi. E.’nin olay sonrası ambulans ile hastaneye kaldırılırken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen genç kızın ailesi ise sinir krizi geçirdi. Gülnur E.’nin erkek arkadaşı olduğu söylenilen kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kendisinin atladığı öne sürülen genç kızın biri tarafından itilip itilmediği araştırılıyor.

ERKEK ARKADAŞI TANIKLIK ETTİ

Görüntülerde, E.’nin arabanın üstüne düşmeden önce erkek arkadaşı olduğu iddia edilen şahsın yukarıya bakarak bir şeyler söylemesi de yer aldı. Polisin olayla ilgili çok yönlü soruşturması devam ediyor.