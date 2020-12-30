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  3. Esenyurt’ta gürültü kavgası! Çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu

Esenyurt’ta gürültü kavgası! Çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu

Esenyurt'ta yabancı uyruklu vatandaşların gürültü çıkardığı öne sürülmesi üzerine apartmandaki diğer vatandaşlarla kavga çıktı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Esenyurt’ta gürültü kavgası! Çıkan arbedede yumruklar havada uçuştu

Olay akşam saatlerinden Esenyurt Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre apartman dairesinde Afrikalılar tarafından gürültü çıkarıldı. Duruma sinirlenen vatandaşlar gürültü yapan yabancı uyruklular ile tartışmaya başladı. Apartmanda çıkan tartışma sokak ortasında kavgaya dönüştü.

Olay yerine gelen çok sayıda polis ekibi kavgayı ayırarak tarafları polis merkezine götürdü. Polis olayla ilgili işlem gerçekleştirdi. Sokak ortasındaki kavga anları ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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