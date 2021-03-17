Esenyurt'ta ilginç hırsızlık! Çalmak için girdikleri dükkandan zararlı çıktılar

Yabancı uyruklu 3 zanlı Esenyurt’ta uluslararası para transfer merkezine gelerek, tırnakçılık yöntemiyle para çalmaya çalıştı. Görevlinin dikkati sayesinde yakalanan dolandırıcılar, ellerindeki 100 doları da bırakarak kaçtı. Dolandırıcılardan birinin, araçla kaçmaya çalışırken ezilme tehlikesi yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt'ta uluslararası para transfer merkezi olarak da çalışan bir telefoncu dükkanında meydana geldi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli alışveriş yapmak için telefoncuya geldi.

100 DOLARI BIRAKIP KAÇTILAR

Alışveriş için döviz veren şüpheliler, kasadaki Abdulmelik Güler’i oyalayarak tırnakçılık yöntemiyle 300 doları cüzdanının altına sakladı. Güler, durumu fark ederek tepki gösterdi.

Şüpheliler yakalandığını anlayarak ellerindeki 100 doları da bırakıp kaçmaya başladı. Şüphelilerden birisi kendisi bekleyen araca binip kaçmaya çalışırken aracın altında kalma tehlikesi atlattı.

Yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

"AVA GİDERKEN AVLANDILAR"

İş yeri çalışanı Abdülmelik Güler olayı anlatırken, Koleksiyon yaptıkları için 100 dolar istediklerini ancak seri numarasını kendilerinin seçmek istediklerini söyledi. Gariplik olduğunu fark ettiğini söyleyen Güler, "O sırada paraları eline alıp bir kısmını cüzdan altına koydu. Fırsat vermeyip cüzdanını elinden aldım. Benden tırnaklamaya çalıştığı paraları bırakıp kaçtılar. Bu sırada benden mal almak için verdikleri 100 dolar da bana kaldı. Kaçarken biri ezilme tehlikesi de geçirmiş. Resmen ava giderken avlandılar” diye konuştu.