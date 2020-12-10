Esenyurt'ta korkunç olay! Top oynayan çocukları pompalı tüfekle kovaladı
Esenyurt'ta, evinin önünde top oynadıkları gerekçesiyle çocukları pompalı tüfekle kovalayan ve havaya ateş açan şahıs gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde oturan Mithat B., dün akşam saatlerinde, evinin önünde top oynayan çocuklardan rahatsız olup onlarla tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Mithat B., evinden pompalı tüfeği alıp çocukların yanına geldi. Tüfekle havaya bir el ateş açan Mithat B., çocukları kovalamaya başladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler Mithat B.'yi gözaltına aldı.