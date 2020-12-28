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  3. Esenyurt’ta sağlık skandalı! Kaçak doğumhanenin sözde doktoru konuştu

Esenyurt’ta sağlık skandalı! Kaçak doğumhanenin sözde doktoru konuştu

Esenyurt'ta bir apartman dairesini doğumhane olarak işlettiği iddia edilen doktor olduğunu öne süren şahıs konuştu.

Esenyurt’ta sağlık skandalı! Kaçak doğumhanenin sözde doktoru konuştu

Esenyurt'ta bir apartman dairesinin doğumhaneye çevrildiği ihbarı üzerine Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından baskın yapılmış sözde doktor Omar Kamca ve eşi gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye kontrol şartıyla serbest bırakılan Kamca, apartman dairesine geri döndü.

Kamca, İhlas Haber Ajansı (İHA)'ya tercümanı aracılığıyla verdiği röportajda kendisinin bal alıp sattığını, içerideki doğum sedyesinin eşinin bir arkadaşına ait olduğunu kaydetti. Kamca ayrıca eşinin hacamat yaptığını ve polisin baskını sırasında içeride bulunan kadının hamile olduğu için yine eşi tarafından hacamat yapılmadığını söyledi.

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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