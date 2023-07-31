Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Esenyurt'ta 2 kişinin öldürüldüğü tekel dükkanındaki silahlı kavgaya ilişkin yayın yasağı getirdi. Öte yandan olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Esenyurt'taki kavgaya yayın yasağı!

Esenyurt'ta tekel bayisinde 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yayın yasağı getirildi.

HER TÜRLÜ HABER VE RÖPORTAJ YASAKLANDI

Güzelyurt Mahallesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen olayla ilgili Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma devam ediyor. Başsavcılık bu kapsamda, olayla ilgili hazırlık soruşturması tamamlanıncaya kadar yayın yasağı getirilmesini talep etti.

Söz konusu talebi değerlendiren Büyükçekmece 3. Sulh Ceza Hakimliği, bahsi geçen olayla ilgili hazırlık soruşturması sonuçlanıncaya kadar kamu güvenliği, suç işlenmesinin önlenmesi, yargı gücünün otorite ve tarafsızlığının sağlanması amacıyla yazılı, görsel ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada, sosyal medya ile her türlü haber, röportaj, eleştiri gibi yayınların yasaklanmasına hükmetti.

kaynak: Haberler.com

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