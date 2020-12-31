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Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?

BKM ile hayatımıza giren Eser Yenenler, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" yılbaşı özel programına konuk oldu. Ekranlarda boy gösteren Yenenler, araştırma konusu oldu. Peki Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?

Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?

Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Bizde sizler için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESER YENENLER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu doğduğu şehir olan Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamladı. 36 yaşındaki Yenenler'in iki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Bir dönem ise TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmuştur. Yenenler, ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.

Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Yıl        Adı   
2010    Çok Filim Hareketler Bunlar    
2009    Neşeli Hayat  
2014    Ayı Paddington    
2017    Fırıldak Ailesi   
2017    Yol Arkadaşım  

Televizyon

Yıl        Adı    
2004    Aliye    
2006    Fırtına   
2006 - 2007    Bir Demet Tiyatro 
2008 - 2011    Çok Güzel Hareketler Bunlar  
2012 - 2013    Eyvah Düşüyorum  
2013    Benzemez Kimse Sana   
2013-2016    3 Adam    Kendisi
2013    Yetenek Sizsiniz Türkiye   
2014    Kim Milyoner Olmak İster    
2015    Bana Baba Dedi    
2018    Şöhret Kafası    
2018-    Eser Yenenler Show    
2020    Çok Güzel Hareketler 2

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü


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