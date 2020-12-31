Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Bizde sizler için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...

ESER YENENLER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu doğduğu şehir olan Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamladı. 36 yaşındaki Yenenler'in iki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Bir dönem ise TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmuştur. Yenenler, ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.

HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

Yıl Adı

2010 Çok Filim Hareketler Bunlar

2009 Neşeli Hayat

2014 Ayı Paddington

2017 Fırıldak Ailesi

2017 Yol Arkadaşım

Televizyon

Yıl Adı

2004 Aliye

2006 Fırtına

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 - 2013 Eyvah Düşüyorum

2013 Benzemez Kimse Sana

2013-2016 3 Adam Kendisi

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye

2014 Kim Milyoner Olmak İster

2015 Bana Baba Dedi

2018 Şöhret Kafası

2018- Eser Yenenler Show

2020 Çok Güzel Hareketler 2