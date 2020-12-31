Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
BKM ile hayatımıza giren Eser Yenenler, "Çok Güzel Hareketler Bunlar 2" yılbaşı özel programına konuk oldu. Ekranlarda boy gösteren Yenenler, araştırma konusu oldu. Peki Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı?
Eser Yenenler kimdir? Nereli Kaç yaşında? Hangi filmlerde rol aldı? soruları vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Bizde sizler için merak edilen tüm detayları haberimizde derledik. İşte detaylar...
ESER YENENLER KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?
11 yaşında tiyatroya başlayan oyuncu, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa'da dünyaya geldi. İlk ve ortaokulu doğduğu şehir olan Bursa'da okuyan Yenenler, liseyi de Gazi Anadolu Lisesi'nde okudu. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünde eğitimini tamamladı. 36 yaşındaki Yenenler'in iki ablası vardır. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.
Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu'nda, Bursa Devlet Tiyatrosu'nda, İstanbul Akademi Hayat'ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yönettiği BKM Mutfak'ta yer aldı. BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.
2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star TV'de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur. BKM Mutfak'tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV'de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan programı yaptı. Bunun yanında, "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında, Ali Taran, Hülya Avşar, Acun Ilıcalı, Özgü Namal, Murat Boz ve Seda Bakan ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Bir dönem ise TV8 kanalında, "Eser Yenenler Show" programını sunmuştur. Yenenler, ile Miss Turkey 2015'te dördüncü güzel seçilen Berfu Yıldız, ile dünya evine girdi.
HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?
Yıl Adı
2010 Çok Filim Hareketler Bunlar
2009 Neşeli Hayat
2014 Ayı Paddington
2017 Fırıldak Ailesi
2017 Yol Arkadaşım
Televizyon
Yıl Adı
2004 Aliye
2006 Fırtına
2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro
2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar
2012 - 2013 Eyvah Düşüyorum
2013 Benzemez Kimse Sana
2013-2016 3 Adam Kendisi
2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye
2014 Kim Milyoner Olmak İster
2015 Bana Baba Dedi
2018 Şöhret Kafası
2018- Eser Yenenler Show
2020 Çok Güzel Hareketler 2