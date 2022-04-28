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Eser Yenenler'den hayranlarına üzen haber! Ameliyata alındı

Eser Yenenler, hayranlarını korkuttu. Ünlü oyuncunun apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Eser Yenenler'den hayranlarına üzen haber! Ameliyata alındı

Eser Yenenler'den sevenlerine korkutan haber geldi. Eşi Berfu Yenenler hastaneden yaptığı paylaşımda ünlü komedyenin apar topar hastaneye kaldırıldığını ve ameliyat olduğunu açıkladı. Apandisitinin patlaması nedeniyle ameliyat olduğunu duyuran Yenenler, ünlü oyuncunun sağlık durumuyla ilgili sosyal medya paylaşım yaptı.

Eser Yenenler'den hayranlarına üzen haber! Ameliyata alındı

SAĞLIK DURUMU İYİ

38 yaşındaki Eser Yenenler evde ağrı hissedince eşi Berfu Yenenler ile hastanenin yolunu tuttu. Başarılı geçen operasyonun ardından Eser Yenenler'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Eser Yenenler'den hayranlarına üzen haber! Ameliyata alındı

"SANA NEDEN NAZAR DEĞİYOR?"

Eşinin hastanedeki görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Berfu Yenenler, "Sana neden nazar değiyor, neden böyle oldu. Bir kere çocuk baktın, sosyal medya hikayelerine baktım çocuklarla iki koştun apandisitin patladı" ifadelerini kullandı.

Eser Yenenler'den hayranlarına üzen haber! Ameliyata alındı

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