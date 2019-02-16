Eser Yenenler 2018 yılından beri birlikte olduğu 2015 Miss Turkey 4. güzeli Berfu Yıldız'a gittikleri tatilde evlenmte teklifi etti. Çift bu mutla anları sosyal medya hesaplarından sevdikleriyle paylaştı. Paylaşımın ardından takipçileri " Düğün ne zaman?" sorularını sormaya başladı. Peki magazin dünyasında çapkınlıklarıyla adından söz ettiren Eser Yenenler'in sevgilisi Berfu Yıldız kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? Eser Yenenler kimdir?

Eser Yenenler, Miss Turkey 2015 dördüncü güzeli Berfu Yıldız ile 2018'in Ocak ayında flört etmeye başlamıştı. Yenenler geçtiğimiz ay ilişkilerinin birinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlamıştı.

Son zamanlarda magazin dünyasında evlenecekleri haberi sıkça konuşulan çiftten ilk adım geldi. Eser Yenenler sevgilisi Berfu Yıldız'a çıktıkları Finlandiya tatilinde evlenme teklifi etti.

FİNLANDİYA'DA EVLİLİK TEKLİFİ

Bir süredir evlenecekleri konuşulan ünlü çift ilk adımı attı. Eser Yenenler, sevgilisi Berfu Yıldız'a evlenme teklif ederek yüzük taktı.

RUH İKİZİM, TİP İKİZİM

Eser Yenenler, Berfu Yıldız'la fotoğrafını " 'Evet' dedi ruh ikizim aynı zamanda tip ikizim" notuyla paylaşarak evlilik yolunda ilk adımı attıklarını duyurdu.

YÜZÜK ALAY KONUSU OLDU!

"MİNNACIK YÜZÜĞE EVET DEMEZDİM"

Öte yandan Eser Yenenler'in sevgilisine aldığı tektaş yüzük sosyal medyada alay konusu oldu. Yenenler'in evlilik teklifi attığı paylaşımına "Kızın yerinde olsam o minnacık yüzüğü evet demezdim.", "Yüzük küçükmüş sana yakışmadı", "Elini öyle yapmasa mümkün değil o parmakta yüzük" gibi yorumlar yapıldı.

SOSYETİK GÜZELLE BERABERDİ

Eser Yenenler en son sosyetik güzel Dila Tarkan ile birlikteydi.

BERFU YILDIZ KİMDİR

Eser Yenenler ile ilişki yaşayan Berfu Yıldız tescilli bir güzel. Berfu Yıldız 2015 Türkiye Güzellik yarışmasına katılmış ve döndüncü olmuştu.

ESER YENENLER KİMDİR?

Eser Yenenler, 14 Şubat 1984 tarihinde Bursa‘da doğmuştur.

11 yaşında tiyatroya başladı. İlk ve orta okulu Bursa’da okudu, Liseyi ise Bursa Gazi Anadolu Lisesi’nde okumuştur. Daha sonra da Marmara Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olmuştur. 6 yaşındayken babası vefat etmiştir.

Eser Yenenler, her sene “Çakırkeyf” adlı rock grubuyla lisenin mezuniyet törenine katılmaktadır.

Sırasıyla Bursa Belediye Gençlik Tiyatrosu’nda, Bursa Devlet Tiyatrosu’nda, İstanbul Akademi Hayat’ta ve son olarak 2006 yılında Yılmaz Erdoğan‘ın yönettiği BKM (Beşiktaş Kültür Merkezi) Mutfak’ta yer aldı.

BKM Mutfak oyuncularının hazırladığı Çok Güzel Hareketler Bunlar adlı eğlence programında sunuculuk, yazarlık ve oyunculuk yaptı.

2003 yılında ilk televizyon tecrübesi olan Aliye dizisinde Özgür karakterini canlandırmıştır. Bir dönem Star tv’de Eyvah Düşüyorum adlı yarışma programını sunmuştur.

2013 yılında yeni sezon “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yetenek yarışmasında Sergen Yalçın‘ın yerine jüri görevine başladı.

BKM Mutfak’tan arkadaşları İbrahim Büyükak ve Oğuzhan Koç ile Star TV’de 3+1 programına başladı. Daha sonra Acun Medya yapımcılığında, 3 Adam ismiyle yayınlanmaya başlayan program halen devam etmektedir. Bunun yanında, “Yetenek Sizsiniz Türkiye” yarışmasında, Acun Ilıcalı, Murat Boz ve Özgü Namal ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

2015 yılında TV8 kanalında yayınlanan sunuculuğunu Acun Ilıcalı‘nın üstlendiği Yetenek Sizsiniz 2015 programında, Eser Yenenler, Seda Bakan ve Ali Taran ile birlikte jüri üyeliği yaptı.

2015 yılında Bana Baba Dedi filminde başrol oynadı.

TV 8'de "3 Adam" adlı programı sunmaya devam etmektedir.

Filmografisi

2004 Aliye

2006 Fırtına

2006 - 2007 Bir Demet Tiyatro

2008 - 2011 Çok Güzel Hareketler Bunlar

2012 Eyvah Düşüyorum

2013 Benzemez Kimse Sana (TV programı)

2013-günümüz 3 Adam

2013 Yetenek Sizsiniz Türkiye

2015 Bana Baba Dedi